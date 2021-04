TEST : ÊTES-VOUS INSTA-BEAUF ?

Encore frustré(e) après quelques mois d’abstinence forcée, les bourgeons éclosent et votre désir de rencontres, lui, explose. Et, ni une ni deux, vous voilà casé(e) (congrats). Mais si vous vous délectez de la nouvelle, vos followers chéris méritent d’être de la fête. Vous voilà, appareil photo dégainé, cheveux gominés et sourires Freedent, prêt à vous lancer dans un photoshoot ambiance Saint-Tropez. Attention, le malaise virtuel est vite arrivé. L’amour rend aveugle, c’est un fait, mais beauf, on l’ignorait. Bonne nouvelle : rien n’est encore perdu, on Lespert toujours.

1) LES SIGNES D’OVER-AFFECTION PUBLICS

Alerte à tout individu ayant glorieusement passé la puberté ambiance turlute sous la couette, on se doute que vous avez laissé à votre cousine la chance de vous dépuceler. Il sera donc fortement recommandé de laisser pour les photos de Noël les signes d’affection publics, de type bises, jusqu’aux baisers langoureux. So teenage. Passé 40 ans, c’est rude. Voire gênant.





2) LES POSTURES DE YOGA AVEC FOND WINDOWS

Déjà que les couchers de soleil filent la nausée à tout utilisateur des réseaux, mais lorsqu’en plus il s’accompagne d’une pause de yoga, on hurle au malaise virtuel ambiance 90’s. Car oui, c’est la seule période ou l’on pouvait considérer que ce genre de post n’était pas siglé daron en manque de coolitude. Surtout que non, vous n’êtes pas et ne serez jamais gaulé comme Gisèle.





3) LA POSE VACCIN (Ambiance Crackland)

Alors pourquoi pas tenter le prosélytisme bien-pensant ambiance « I did it », mais faites-le proprement. Là, on est entre Trainspotting et une prison guatémaltèque. À n’y plus rien comprendre.





4) LES LUNETTES AVIATOR / FOULARD ROCK

Alerte ! Si le Taulier l’a fait, c’est à éviter. Niveau look, rien à piquer. Surtout quand c’est l’ex de votre dulcinée.





5) LE TORSEPOIL / N&B

Comprendre des photos prises à Saint-Barth, en moule bain, filtre noir et blanc ambiance ado-arty. Avec écrit @pic from my love. On régurgite le déjeuner ?





6) S’AFFICHER DEUX MOIS APRÈS SA RENCONTRE (EN SELFIE)

Et là, ils font fort. Vidéos sur fond de « Here come the sun », roucoulade ensoleillée, « love u so much » et tartines de selfies. Ce qui laisse deviner que personne n’a voulu prendre la photo donc ne valide votre couple, ou que vous venez de découvrir une tendance vieille de 10 ans. On connaît tous les suppressions des photos post-rupture alors sautez l’étape.





7) AFFICHER LÆTICIA HALLYDAY SUR VOTRE INSTA

Aussi grand soit notre respect pour Johnny, Læticia c’est The Rock, Saint Tropez, Les trikinis, Jean-Roch, bref l’enfer pour toute personne ayant une self estime dépassant 10 follolows. Plutôt crever à Saint-Barth desséchée par le soleil que de s’afficher tout smile aux lèvres énamourée à ses côtés.





Réponse : de beauf à paria, il n’y a qu’un pas. Pour espérer être invité aux apéros estivaux, supprimez votre compte.



Par Camille Zole

Photo Læticia Hallyday