TEST : ÊTES-VOUS ASSEZ CONNARD POUR OUVRIR UN COFFEE-SHOP ?

Si vous aussi, vos lunettes valent un Smic et votre vie rêvée est faite de Kopi Luwak et de mags branchés, il est peut-être temps d’ouvrir un (énième) coffee-shop dans le 3e arrondissement de Paris.

Histoire de bien commencer sa journée, quoi de plus réconfortant que de passer la porte d’un coffee-shop et de s’enivrer de l’odeur du café… En plus, vous vous installez entre deux working girls et ça vous motive. L’air d’un auteur à succès, carnet et stylo en main vous ne faites que rédiger votre to do list que vous ne compléterez jamais. Ah si ! « Matcha » : Done ! Bref, ce qui est certain c’est que votre barista est aussi aimable qu’une porte de prison… Alors, vous décidez d’ouvrir un coffee-shop juste en face, conn*rd !



1) VOUS ÊTES EN POST BURN-OUT

Depuis votre enfance, vous rêvez d’être la nouvelle Miranda Priestly mais malheureusement, votre destin en a décidé autrement. Sorry Bridget ! Alors après une énième dépression et quatre Bellinis à 10 heures du matin, vous décidez de changer de carrière pour vous connecter à ce qui vous plaît vraiment : les boissons chaudes !

2) VOUS ÊTES ÉCO-(IR)RESPONSABLE

Spotted at McCafé ! En effet, vous avez un bac – 6 en écologie mais vous avez le mérite d’être plus chaud que le climat. Vous regardez quotidiennement les vidéos de Hugo Clément et souhaitez devenir un bon citoyen. C’est déjà ça.

3) VOUS RÊVEZ D’ÊTRE INFLUENCEUR

Vous scrollez avant de dormir votre fil d’actualité Instagram et bavez devant les vidéos de Cédric Grolet. En secret, votre fantasme c’est de devenir le prochain compte food branché, alors que vous êtes le pire cuistot de la terre. Arnacœur !

4) VOUS ÊTES UN/UNE « SWIFTIES »

Le dimanche ! L’automne ! What a mood hein ? Vous vous délectez d’un « dirty chai » au lait d’avoine de votre barista préféré. Vous lisez le nouveau numéro de Mint Magazine avec en fond le nouvel album country-chill de Taylor Swift. Votre mantra : « Peace and célibat ».

5) VOUS AVEZ UNE RELATION SÉRIEUSE AVEC STARBUCKS

À la new-yorkaise, vous ne pouvez pas commencer votre journée sans votre Starbucks en main… Bah oui, trop stylé de faire de sa vie un épisode de Gossip Girl. Le seul hic, c’est que votre banquier vous appelle chaque fin de mois pour votre découvert de 150 euros. Miskine.

6) VOTRE INTÉRIEUR EST COSY-SCANDINAVE

Après un road-trip thérapeutique en Norvège, le grand air vous a changé et vous décidez de repenser votre espace. Entre bois d’épicéa, minimalisme, feng-shui et bougie senteur figuier Diptyque, votre intérieur est à l’image d’une cover IDÉAT. Faites attention, vous êtes à deux doigts de devenir chiant…

7) VOUS PRÔNEZ LE HOME MADE BIO

Banana bread et carrot cake, vos recettes sont bonnes pour la santé, mais pas si excitantes. Farine de châtaigne, sirop d’agave et graines de café éthico-bidon, vous êtes aussi fade que ces ingrédients. En tout cas, on a hâte de découvrir votre livre de cuisine post-reconversion qui, on le sait, ne sera acheté que par vos trois copines du cours de pilates.



Verdict : Vous avez plus de 3 réponses positives ? Pas bravo.

Par Mathis Raymond