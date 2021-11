Technikart Mademoiselle Bus

Yannick Kirkyard, Dana Fiona Armour et Gustavo Weiss Pas de Jaloux Technikart Mamzelle pour Tous !

C’est ambiance Olé auberge espagnole où l’on danse Rumba et Gniama Gniama chez Technikart Mademoiselle

Ca se passe toujours comme ça chez Tech’Mamzelle quand on lance un nouveau numéro !!

Gainsbarre de son vivant a lu tous les numéros de Technikart Mademoiselle ici il triumvirate avec Cyril Bodin et Fabrice de Rohan Chabot

Ines and Louise adorent les pages astro et culinaro dans Technikart Mademoizelle

Isaak Dessaux en mode 2B3 entre Jade Cve et Yaka Lapeste

Jean Croc et Ariel Wizman sont des DJ pros, assermentés et dûment syndiqués

Léontine Behaeghel, plume dans Tech Mamzelle me colle sous l’objectif ce beau gosse de Gabriel Mrabi allez donc savoir pourquoi

Manolo de Brantes et Laetitia dansent le air kiss

Melchior Riant heureux redac cheftain de Technikart Mademoiselle et son team de Melchiorettes

Bonus : Annoncé mais point arrivé Je vous fourgue ni vu ni connu Fred Beigbeder et Guillaume Rappeneau au lancement de sa vodka « Philtre » d’Amour ou d’Humour chez Castel

Isaak Dessaux (Encore Lui) et sa bande de chouettes copines Libellul, Kaylie Clain et Yaka Lapeste

Technikart Mademoiselle C’est pour les grimpe au ciel et autres hôtesses de l’air !

The Big Leiboss Thibaut Veller et les dudes Thomas Hardy et Tristan Ranx