« SAUVONS LE SOLDAT EMILY ! »

En 2023, on rentrera de soirée en uber volant. Vous devez vous dire qu’on affabule un peu. C’est vrai, rien ne nous dit qu’on aura à nouveau des soirées en 2023, mais Uber travaille bel et bien sur un taxi volant avec le Français Safran. L’appareil qui dispose de cinq places, une pour le pilote et quatre pour les passagers devrait, selon la marque de VTC, « être testée l’année prochaine pour une ouverture au public en 2023 à Dallas et à Los Angeles ». On ne préfère pas imaginer le prix de la course.

FEEL THE MUSIC Direction le futur. Les amateurs de musiques seront heureux d’apprendre l’existence de l’Erae Touch, un music controller tactile qui promet percussions, basses, rampes de lancement et plus encore pour composer de la musique sans trop d’encombres. Ce petit bijou de technologie est en phase test et dispo en précommande sur leur site. Un clic et l’Erae Touch vous est livré dès février 2021 !

Erae Touch (embodme.com) GLOU GLOU SELON VIRGIL Les lecteurs assidus et réguliers de cette rubrique – la plus intéressante du magazine – remarqueront la place de grand manitou qu’y occupe Virgil Abloh. Explications. Chaque mois, on décrypte la nouvelle tendance inutile que lance le directeur artistique de Louis Vuitton. Génie des temps modernes, il dépoussière une maison vieille de centaines d’années en lui assénant un aspect urbain, décalé et parfois perché. Bien lancé, Virgil s’octroie de temps à autres le petit plaisir de s’associer à d’autres grandes maisons pour créer des objets à l’utilité somme toute très douteuse… Preuve en est avec ce gobelet 3.0, plus adapté pour une épaule luxée que pour un café latte.

Mais qui aujourd’hui peut se vanter de créer toutes les deux semaines un concept sans intérêt qui devient, dès lors qu’il sort estampillé par son nom, un must-have des modeux ? Virgil, lui, le peut. Nouveau caprice, son gobelet en verre signé Abloh x Baccarat. Enveloppé dans une boîte à bijoux, la paille, le verre, et le couvercle ont tout d’un objet de collection prêt à être placé dans votre salon.

(PS : si vous envisagez un jour d’en mettre plein la vue à vos invités, faites-vous donc un bol de cocopops à l’intérieur. On sait, sinon, qu’il vous sert de pot de fleurs.)

450 € (baccarat.fr)