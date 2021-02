« SANS SUCRE, MERCI ! »

Par Maria Sumalla

LE MUG DES 30 ANS ! Événement conso le plus buzzé depuis le lancement des bocaux siglés Suprême. La création de mugs Technikart, produits éthiquement responsables (ou presque) créés par des artisans srilankais de Boulogne Billancourt. Pour les trente ans de votre « accélérateur d’idées » préféré, quatre slogans punchy, et des couleurs fluo… « Le secret de la jeunesse éternelle » dans une tasse à café. Avec ou sans sucre ?

( Prix sur demande : info@technikart.com ) mug engagé_

Notre magazine a toujours su tenir ses engagements. À commencer par celui de rester éternellement jeune.

MAIGRIR PAR LE SLIP, WHY NOT ? Après presque un an de workout à la maison, vous ne pouvez plus vous encadrer la tête de Pamela Reif, qui vous fait croire que le fitness c’est hyper facile. Et si on vous disait que maigrir sans bouger était possible avec la cryothérapie du slip ? Le concept Sôkai, c’est un petit sachet froid à insérer dans la poche intérieure de ses sous-vêtements une heure par jour, pour une perte de poids imminente. On est cloués à la maison, alors autant sauter le pas non ?

( 2 poches de gel. 50 € www.sokai.fr )

LE GOÛT DU LUXE (JUSQU’AUX CINTRES) Pour choisir ses cintres, c’est toujours la bataille au moins chère entre Ikea ou le bazar du coin. Lou Hansell, la marque américaine du cintre de luxe, voit les choses autrement. Des produits à base de métal lustré et cuir 100 % italien, pour la modique somme de 250 euros l’unité. Le cintre adopte la forme du corps pour un accrochage assuré sans plis. Votre blazer H&M à 39 euros ne vous remerciera jamais autant !

( 250 € le cintre, www.louhansell.com )

ADOPTEZ LE LOOK « BALEK » Ou comment le Vermontois de 79 ans, gauchiste préféré du millennial ricain, est devenu le mème le plus partagé de l’année. Le 20 janvier 2021, c’était donc l’investiture du 46ème président des États Unis, Joe Biden. Au milieu des grandes personnalités politiques en total-look créateur US (Kamala Harris, Barack Obama…), Bernie Sanders – mauvais perdant des primaires démocrates ? – apparaît avec son look « rien à faire de rien » (pour ne pas le dire autrement). Et si c’était lui, l’exemple à suivre, pour cette année à venir pleine d’incertitudes ? Mais, comment faire au juste ?

Pour commencer, vous aurez besoin d’une parka Edgecomb kaki de chez Burton (300 €), en rupture de stock dans quasiment tous les magasins (Bernie nouvel influenceur ?), mais les « dupes » sont faciles à trouver. Pour le bas, vous pouvez adopter le pantalon stretch en laine noir Uniqlo, simple et efficace, avec une paire de chaussures habillées à la Church’s. La pièce maîtresse du look ? Les moufles écolos par Jen Ellis, une enseignante du Vermont qui travaille sur des vieux pulls en laine pour réchauffer vos petites paluches. Comme quoi, même Bernie se met à l’upcycling ! Pour terminer le look, bien évidemment l’élément à ne pas zapper en 2021 : le masque chirurgical. S’il se barre sur le côté, et qu’en plus vous avez une semi-calvitie, on peut dire que vous avez achevé à la perfection le look « rien à faire de rien ». À vous maintenant. Strike the pose. 1 – Masque – 15 € les 50

2 – Veste Edgecomb Burton – 300 € www.burton.com

3 – Moufles – Un vieux pull fait l’affaire

4 – Pantalon Uniqlo – 69,90 € www.uniqlo.com

LE RETOUR DU PYJAMA DE BUREAU ! Après le pyjama de luxe, place au pyjama de bureau. 2021 c’est l’année du confortable, et ça, même les plus grands créateurs l’ont compris ; un simple regard sur les dernières collections automne-hiver suffit pour le comprendre. Hamilton and Hare, marque britannique de sous-vêtements et loungewear au masculin, propose les meilleurs joggo-costards avec des matières douces de qualité premium. Conceptualisé à Londres, et manufacturé au Portugal, la marque s’engage même sur une fabrication éthique my dear. Si les confinements nous ont bien appris quelque chose, c’est que le confort au travail c’est le must. Préparez votre retour au bureau en optant pour des costards cosy qui vous feront sentir le feel good du vieux jogging, tout en gardant un semblant d’apparence. Des outfits qui habilleront vos calls Zoom, et en même temps, vos futurs voyages d’affaires. Qui a dit que l’élégance ne pouvait pas être agréable ?

( Blazer. 320 € www.hamiltonandhare.com )