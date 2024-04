Salon Velo In Paris 2024 au Parc Floral

Sur le stand Bastille on decouvre ce concept de vélo a grande roues devellopé par le createur des pousettes YOYO, unr foid plié il se loge n importe ou.

Gilles Hneri et Quentin les boss des Bastille!

Il y a beaucoup de monde en ce dimanche ensoleillé au Salon Velo In Paris

Sur le stand MINI on peut tester le velo intelligent et connecté devellopé par la marque ANGELL

La rolls des pliables le Brompton, marqueur social des branchés et créatifs

LE vélo de la poste relooké et habillé par XXX

Sur le stand Veligo IDF mobilité on peut découvriu et tester les vélos utilitaires de la gamme, biporteur , vargo et triporteur. Veligo le meilleur moyen de prendre gout au vélo electrique avant de s acheter le sien.