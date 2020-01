SACHA LACROIX : « Le consommateur prend conscience que sa carte bleue, c’est sa carte d’électeur. En plus puissante. »

CV_

DG de Rosapark (filiale de BETC) depuis trois ans, cet ancien de Publicis et de BBDO a vu cette agence « de taille moyenne » (ils sont un peu plus de 150) être nommée « international agency of the year » par Adweek peu de temps après son arrivée.

2019 ?_

Les récompenses pleuvent pour la campagne « Ugly in the 90’s » (« Vous aussi vous étiez moche dans les années 90 ») créée pour Skoda : Grand Prix Stratégie, etc. « C’est une marque fantomatique qui est passée de marque ringarde à marque sexy. » L’agence se fait aussi remarquer par sa campagne Ouigo, « Vous avez 20 ans, profitez-en ». Deux identités, une politique : « Assumer les défauts de la cible pour la toucher ».

Les rouages de l’agence ?_

« Intéresser les gens et leur faire passer un bon moment. Créer une vibration émotionnelle pour les 30 secondes d’attention qu’ils nous donnent. » Et s’adapter au consommateur qui prend conscience que « sa carte bleue, c’est sa carte d’électeur. En plus puissante. »