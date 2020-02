Quand on arrive ici, on a l’impression que c’est une toute petite équipe, vous attaquez en commando ?

Rachida Dati : On n’est pas plus de dix ici. Pour l’essentiel des femmes avec des enfants en bas âge. Les enfants jouent au sous-sol avec des jouets et ds biscuits, et nous on travaille.

Vous avez encore les vieilles structures qui vous aident ? Ils sont où, les militants LR ?

La manière dont on fait campagne a évolué. Il y a encore des militants, qui ont l’expérience du boîtage, du tractage, du porte-à-porte, des permanences. Nous en avons besoin. Et il y a tous ceux qui n’ont jamais fait de politique : beaucoup de Parisiens qui s’intéressent à ma campagne, et bien sur la famille, les amies. J’ai exercé de nombreux métiers avant et mes amies de toutes ces époques, depuis ma période d’aide-soignante, me font remonter des propositions, commentent mon programme et m’aident dans ma campagne. Quand j’étais au Parlement européen, je prenais le Thalys pour aller à Bruxelles, j’ai sympathisé avec des contrôleurs, des agents de sécurité, certains viennent aussi donner un coup de main.

Ça veut dire qu’il n’y a pas de militants de droite à Paris.

Nous avons encore une force militante. Elle est très utile et il est vrai qu’elle est plus nombreuse dans l’Ouest de Paris que dans le Nord et l’Est. Mais ma campagne a suscité des adhésions très au-delà des militants.

Métro Villiers, j’ai vu une distribution pour Griveaux, c’était les mêmes qui auraient tracté Fillon.

Regardez les nôtres, vous allez être étonné, en plus on les adapte à la sociologie de l’arrondissement…





Pourquoi ? Vous faites comme Schuller à Clichy ? Vous mettez du foulard Hermès dans les beaux quartiers et des Tacchini dans les autres ?

J’ai des amies qui travaillent dans une société de nettoyage à Villeurbanne. Elles viennent à douze parce que la SNCF propose un tarif groupe. La bande arrive, elles disent partout « Dati pour Paris » et quand des gens leur demandent « Est-ce que madame Dati va faire ça ? », elles répondent « Oui, oui, oui, oui, oui ! » ; « Ah bon, elle va faire ça ? Parce que nous on n’est pas d’accord ! » ; « Ah non, non, non, non, non ! ». C’est pour ça que je parle d’adaptation… La réalité, c’est que ça ne repose plus sur des structures.

Mais chez Hidalgo il y a les communistes, les écologistes, c’est un peu comme les courants au PS avant…

Ils font encore de la politique à l’ancienne. Un journaliste de France Info, pas vraiment acquis à ma cause, m’a suivie sur un déplacement, il a dit : « Vous me fascinez, c’est hyper rock’n roll avec vous, je ne retrouve pas ça chez Hidalgo ! » Nous croyons à notre victoire, comme quand Delanoë a gagné en 2001, personne ne s’y attendait.

On a l’impression qu’aucun candidat à la Mairie de Paris n’a vraiment travaillé son projet, que tout se prépare dans la hâte avec une grande désinvolture et quelques tirades clientélistes, comme si Paris n’était pas pris au sérieux par les appareils politiques…

D’abord, Paris n’est pas pris au sérieux par l’équipe sortante. Il n’y a aucun journaliste qui dit à madame Hidalgo « Est-ce que vous êtes contente de vos vingt ans à Paris ? Est- ce que vous êtes contente de ce qu’est devenu cette ville ? Est- ce que vous êtes contente que 12.000 habitants la quittent tous les ans ?» Je pense qu’ils ne voient pas les gens, si c’était le cas ils ne feraient pas certaines propositions. Paris, ce n’est pas New York ou Londres, où on se dit « Je vais y aller et y bosser quelques années », c’est une ville où on s’enracine.

Pourquoi ?

Parce que c’est une ville où les arrondissements ont des identités, des histoires. « Moi j’adore le XXème, je ne vivrais pas dans un autre arrondissement », ou « Je ne traverse pas le boulevard des Invalides, je suis au Gros-Caillou, là-bas ce n’est pas mon quartier ». Ils sont attachés à cette proximité. L’île Saint-Louis avait une âme, vous avez vu ce que c’est devenu ?

L’action municipale, notamment en matière de logement et de transports, a eu tendance à aboutir au résultat opposé à ce qu’elle souhaitait faire. Jamais il n’a été aussi difficile de vivre dans cette ville si on n’entre pas dans certaines catégories sociales privilégiées ou protégées. Qu’est-ce que vous proposez pour que ça change ?

Anne Hidalgo fait une politique pour un segment de vie : jeune et bien portant. Ça ne dure pas longtemps. Ça fait un an que je parcours tous les arrondissements. J’ai commencé par le Nord et l’Est, puisqu’on parle de mixité sociale et de cette gauche «généreuse » qui a communautarisé et engendré la radicalisation. Cette population modeste, qui a été le socle électoral de cette gauche, a été abimée, méprisée, humiliée par cette même gauche, maintenant elle ne vote plus et ça les arrange. Le projet de madame Hidalgo, c’est de rajouter du chaos au chaos en faisant fi de son bilan. Après 20 ans de mandature ça s’est dégradé, ça s’est paupérisé, c’est l’anarchie dans la mobilité, les logements, partout. On n’a jamais été autant en confrontation : le vélo contre la voiture, la trottinette contre le piéton. Le logement social, la sécurité, ça rassemble tout le monde, dans le VIIe ou dans le XVIIIe. La qualité de vie et la réappropriation de l’espace public aussi. Hidalgo va assister au démantèlement des camps de migrants dans le XIXe, ceux-là même qu’elle a appelé à venir puisqu’en 2015 elle avait dit : « Paris ville ouverte, tous les migrants peuvent venir ici. » La grande majorité de ces migrants n’est pas éligible au statut de réfugié, et on a trois mille migrants qui sont installés aux portes de Paris. Comme on n’a pas de moyens de les héberger ils dorment sur les paliers, dans les halls d’immeubles, dans les cages d’escalier, avec des mineurs errants. Le camp de migrants qu’ils ont démantelé, il faut bien le remettre quelque part. Paris n’a proposé aucune solution.