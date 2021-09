QUAND L’ART EMBRASSE LA SCIENCE

L’art et la science de comprendre et d’inventer, de décrypter et d’annoncer, de colorer et de corriger, ou les deux artisanats de l’avenir avec un grand A, qui bousculent les frontières de l’imaginable et redessinent le monde d’un coup de pinceau, un bon mot, une découverte, une avancée fulgurante à la fois. Nous avons organisé la rencontre de vingt-huit artistes, scientifiques et spécialistes de renom afin qu’ils échangent ensemble autour de quatorze des questions fondamentales de la transition écologique et sociale. Et le bilan, à l’instar du rapport du GIEC tout juste sorti, est unanime, au moins sur un point ; nous sommes en train de vivre un changement de paradigme sans précédent. La Terre au bord de la crise de nerfs, le capitalisme dérégulé, la polarisation des opinions, le trans-humanisme, la conquête de l’Espace… En deux mots, il commence à faire chaud. Mais Cassandre a ses limites, et si l’homme est un loup pour l’homme, il sait aussi s’unir, espérer et surtout grandir. Finalement, peut-être qu’il faudrait s’inspirer des grands penseurs de la France et redonner ses lettres de noblesse à l’humain, peut-être le temps est-il venu de réinventer l’Humanisme, peut-être même que seul l’humain saura rattraper ses erreurs si humaines… Si une chose est sûre, c’est que ça urge. Alors n’ayons pas peur et rallumons les Lumières.



Par Melchior