[POWERLIST 2024] MATHILDE CAILLARD : « POUR UN ACTIVISME FESTIF ! »

TECHNO-ACTIVISTE – 26 ANS

CV_ Cette activiste next-gen – elle était l’assistante parlementaire de la députée Alma Dufour (LFI) – est devenue un meme vivant durant la réforme des retraites, grâce à une vidéo virale où elle danse en manif, avec un style ultra-reconnaissable et sur un son techno revendicatif – faisant parler jusqu’aux States. Devenue alors « MC Danse pour le climat », il se crée autour d’elle le collectif Planète Boum Boum, qui balance des sons techno liés à l’actu, et anime cortèges et soirées pour « coolifier la lutte ». Après des études en sciences politiques et sociales, où elle se forme à l’activisme chez Greenpeace et au Réseau Action Climat, Mathilde rejoint Alternatiba Paris début 2018 : « On m’appelait le “bot Twitter”, j’avais le compte de mes potes et je tweetais à fond. » Elle ne cesse depuis de rendre la révolte plus cool.

2023 ?_ « À côté de l’Assemblée, j’ai creusé cet activisme festif qui fait écho chez plein de gens. Comment créer du désirable, du cool, utiliser l’art, la pop culture, créer des récits, etc. »

2024 ?_ « J’arrête l’Assemblée, c’est très dur de cumuler. 2024 sera full activisme ! – chez Alternatiba Paris. Et je veux développer le projet Planète Boum Boum. On veut rendre l’écologie populaire. »

Ton modus operandi ?_ « Aller chercher les gens où ils sont, leur donner envie d’agir à nos côtés. Ce n’est pas à eux de venir à moi, mais à moi de venir à eux. »

@Mcdansepourleclimat

Par Jean-Baptiste Chiara