Pourquoi l’été sera chaud, chaud, chaud…

DÉCHARGE D’ÉNERGIE

Qui ne s’est jamais tirer la nouille sur un livecam d’Anna Furiosa a clairement raté sa carrière de branleur. Cette lolita gothique, avec son petit cul et son carré plongeant, est l’une des valeurs sûres de la plateforme pour adultes Cam4. Elle a également fait une entrée honorable sur Pornhub avec plus de 6 millions de vues sur ses vidéos. Au téléphone, elle me dit : « Au début du confinement, il y a eu une énorme hausse de followers sur mes séances de cam. Ça s’est ensuite un peu tassé. Mais la constante, c’est qu’ils étaient beaucoup plus présents, ils restaient plus tard sur mes shows… » Je l’interrompt, parce qu’il me semble entendre en arrière-fond des cris de nana et des bruits de fessées. « Ah, c’est rien ça » qu’elle me dit, « c’est un couple qui s’amuse à côté de moi. » J’aime bien l’ambiance. Elle poursuit : « En tout cas, ce qui est sûr et pour en avoir parlé avec pas mal de gens sur des sites de rencontre, c’est qu’on attend tous le déconfinement pour se sauter dessus, ça risque d’être assez épique. La cocotte-minute va exploser. »

Et elle a raison, il y a désormais trop de pression dans cette cocotte-minute remplie à ras bord de frustrations, d’hormones sexuelles, de désirs érotiques et d’orifices dilatés. Si l’on compte en plus les gueules cassées du couple (1 couple sur 10 va prendre ses distances après le confinement, sondage du Parisien du 5 mai) comme nouveaux venus sur le marché de la baise, tous les éléments sont réunis pour une énorme partouze nationale.

Alors, assisterons-nous à d’immenses bacchanales comme décharge d’une énergie vitale trop longtemps enfouie ? Je me tourne désormais vers les sciences humaines. Cathline Smoos, sexologue d’avant-garde et pionnière en matière de cybersexualité, va dans mon sens tout en calmant mes ardeurs de Nostradanus. Elle me dit : « Au début du déconfinement, tout du moins, quelques semaines après, quand l’été arrivera, on assistera sûrement à une urgence de vivre. Parce qu’on aura soudainement pris conscience que l’on a qu’une vie, on aura envie de vivre des passions joyeuses plutôt que des passions tristes. C’est comme après un accident ou une maladie, il y a un besoin de dévorer l’existence. Et puis ce temps de confinement nous conduira immanquablement vers une redécouverte et une excitation de l’autre. Par contre, je ne pense pas que la société soit par la suite plus libérée et égalitaire sexuellement. Les gens en difficulté avec le sexe continueront à l’être. » Elle conclut : « Disons que l’ambiance pendant cette période sera propice aux rencontres. Et puis, après l’été, les choses reviendront à la « normale ».

Bon, il n’y aura peut-être pas de partouze sur les Champs-Élysées, mais je n’en démords pas, ma théorie tient la route. Alors retiens-la lorsque tu iras acheter ta baguette et que tu ressentiras une gaule de taulard devant une jupe légère. Retiens-la aussi quand dans ta caisse, tu seras nerveusement à la recherche de boites à cul clandestines ou de séances de sexe en groupe dans le bois de Vincennes. Enfin penses-y lorsque dans ce monde déliquescent où nous serons bientôt tous dans la dèche, tu baiseras pour oublier. Car sache-le, pendant que le Titanic coulait, l’orchestre ne continuait pas de jouer, il s’envoyait en l’air.