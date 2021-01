POURQUOI LES NOUVEAUX ROMANTIQUES PRÉFÈRENT LA RACLETTE

LA THÉORIE DU MOIS

Il fait moins zéro dehors et vous voulez prouver le sérieux de votre engagement à votre camarade de couvre-feu ? Sortez le raclette-grill…

6/ La séduction à la maison, why not ?

Pour ce début d’année, s’il y a bien une bonne résolution à prendre, c’est stopper la routine plaid et pantouflarde de l’an dernier et rallumer le mode séduction ! Le temps d’une soirée, switchez votre pyjama pour une belle tenue de soirée et… lancez la raclette ! Qui a dit qu’on ne pouvait pas être romantique à la maison ? Le message subliminal que vous transmettrez alors à votre conjoint(e) en lui tendant son carré de Morbier ? Ce qui compte, c’est la preuve d’engagement. Pas la forme.

7/ On a tous besoin d’un chef « Gabriel » dans notre vie

Ça ne date pas d’hier, la cuisine est le must du langage amoureux, et c’est bien Gabriel, le cuisinier façon « boy next door » d’Emily in Paris, qui nous l’a rappelé l’an dernier. Les restaurants sont toujours fermés et vous en avez marre de dépenser des fortunes sur les livraisons de petits plats ? Réveillez le cuistot qui est en vous et mettez vous au fourneaux. Entrée, plat (oui, même une raclette), dessert exigés (tous préparés comme si vous étiez candidat à Master Chef).

8/ « Et toi, comment tu le vis ? »

L’année 2020 n’a vraiment pas été facile et on a toujours du mal aujourd’hui à voir la fin du tunnel … Alors, lorsque vous débutez une conversation avec un(e) futur(e) date, n’hésitez pas à questionner votre flirt sur son ressenti vis-à-vis de tous ces bouleversements. On ne vous demande pas d’effectuer une séance de psy gratos, mais seulement de prendre le temps de s’intéresser à l’autre en ces temps difficiles. Ça ne fera jamais de mal.

9/ « 2 Mojitos à emporter ! »

Alors oui, les restos et les bars sont fermés et cela fait longtemps qu’on ne rêve plus d’un bon verre en terrasse… Mais certains troquets résistent encore et toujours à l’envahisseur ! Faute de pouvoir consommer sur place, allez choper une bière ou une bonne bouteille de vin à emporter pour un date des plus romantiques. Pour vous poser, un joli banc public ou les marches du Sacré-Cœur feront l’affaire. Il en faut peu pour être heureux, vous le savez bien.

10/ L’Amour made in 2021

Que ce soit pour un plan à durée déterminée ou une relation longue durée, pas évident de se lancer ces derniers temps. Les codes de la rencontre ont inévitablement changé et la situation qui sévit depuis le premier confinement nous pousse à redoubler d’imagination… Le storytelling amoureux n’est pas mort – seulement, il faut savoir s’adapter ! Rendez-vous sur les quais (toujours ouverts) ou devant un grand restaurant (fermé, hélas)… Ce n’est pas un virus qui vous empêchera de raconter la rencontre de votre vie à vos futurs petits-enfants…



Par Adèle Chaumette

(Photo. : Bern)