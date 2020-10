POURQUOI LES (BONS) JOURNALISTES MANGENT-ILS SI MAL ?

Au temps où j’étais chroniqueur gastronomique, rares étaient les journalistes qui acceptaient de partager un repas avec moi. Leur excuse ? La journée d’un reporter est trop courte pour sortir de table à cinq heures, la tête encore embrumée des fumées de l’alcool et du cigare. Pourtant, à l’époque de Balzac – ou, plus récemment, des années 1920 à 1950, les ripailles de journalistes étaient monnaie courante et n’empêchaient nullement de venir à bout d’un article. L’auteur de la Comédie humaine fait ainsi dîner ceux des Illusions perdues au Cadran bleu, le restaurant à la mode du boulevard du Temple durant la Restauration, ou encore dans les cabinets particuliers des Trois frères provençaux, la table gourmande du Palais royal à la même époque. Plus proche de nous, on peut citer Jean Galtier-Boissière, le fondateur du mensuel anar’ chic (dans sa première période), Le Crapouillot, qui, des années 1920 à 1930, traitait ses collaborateurs lors de festins pantagruéliques, le plus souvent à la brasserie Dagorno de la Villette.

Cette tradition s’est perdue, ou plutôt, elle s’est maintenue hypocritement avec les tables où les directeurs de journaux et les éditorialistes de pointe invitent les hommes politiques pour recueillir leurs confidences entre la poire et le fromage. Ainsi, quand Jean-Marie Colombani était directeur de la rédaction du Monde, le quotidien disposait d’une table réservée et d’un menu sur mesure à des prix adaptés à l’Arpège d’Alain Passard. Et aujourd’hui, tandis que les journalistes les plus lifestyle s’extasient sur des adresses bobo, leur direction règle les affaires sérieuses à l’Épicure de l’hôtel Bristol ou au Cinq de l’hôtel George V, deux tables recommandées chaudement par le club des Cent (celui-ci ne compte parmi ses membres que des chefs d’entreprise du CAC 40 et les patrons des grandes formations politiques). Les plumes de combat, les grands reporters, s’offusqueraient s’ils étaient au courant de ces compromissions. D’autant que, déontologie variable des chroniqueurs gastronomiques aidant, la grande cuisine n’a pas bonne presse chez ceux qui, justement, sont chargés de la faire.







La génération qui vient, formée exclusivement dans les écoles de journalistes, cultive le genre austère. Les jeunes folliculaires seraient stupéfaits de savoir que chez leurs grands anciens, tels ceux du Canard enchaîné, les bouclages se sablaient au champagne et qu’un journaliste devait prouver son talent en vidant des bouteilles de Juliénas au bistro Le Vieux Saumur avant de terminer sa nuit au Vieux Gaulois autour d’une bouteille de pastis – à boire pur évidemment. C’est du moins ce que relatait le romancier (et journaliste chez le palmipède) Yvan Audouard dans un supplément du Canard au titre évocateur : L’archipel du goulot. Ce genre de parcours a été remplacé par le footing matinal, montre fitbit au poignet pour mesurer les calories dépensées. Même les plus décalés des titres de la presse parisienne n’ont pas cherché à renouer avec ces traditions culinaires… Comme si bien manger (et digérer par la suite) empêchait de bien écrire.