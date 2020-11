POURQUOI LA GÉNÉRATION IZI VA TOUT RAFLER…

J’ai 21 ans, et je me sens déjà vieille. Ancienne élève d’un lycée du Marais, j’ai toujours été entourée de prodiges en tout genre. Dans mon cours de « droit et grands enjeux », par exemple : un styliste assez connu du milieu modeux-mondain parisien qui venait de créer sa marque de vêtements avec sa petite amie de l’époque. Alors que je passais mes week-ends à binge-watcher des séries et bâcler mes T.P., mon camarade d’à peine 17 ans organisait des défilés et se faisait interviewer à tour de rôle par le magazine I.D ou encore Dazed Korea. Bref… La véritable genèse de cette enquête ? Quatre filles, de deux ans mes cadettes, semblant tout droit sorties de magazines de mode. Nonchalantes et élégantes, elles se font appeler les Gucci Gang. Plus de 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux, likées par des célébrités… Mais qui sont-elles ? Que font-elles ? Et surtout, comment font-elles ? À peine âgées de 16 ans à l’époque, c’est à elles que je dois, pour la première fois, avachie au dernier rang d’un cours d’Histoire-Géographie et à tout juste 18 ans, le sentiment d’avoir pris un énorme coup de vieux.

Certains les appellent « génération Z » en y casant tous les moins de 25 ans. D’autres tentent de les nommer « iGeneration ». D’ailleurs, petite apparté pour vous dire que je m’indigne contre ce « Z », terme qui donne autant envie que le jambon-beurre au pain rassi de la boulangerie du coin. Ce sera donc à partir d’ici la Gen iZi – le « i » de l’i-Phone associé à la nonchalance « easy » émanant de ces ados nés après 2000 – bref, qui m’aime me suive. À cheval entre les Millennials et les ados que nous allons appeler la Génération iZi, donc, c’est la première fois que je me suis rendue compte que nos réseaux sociaux n’étaient plus l’album photo gentillet, ni le mignonn et descendant du SkyBlog, comme on se plaisait à l’imaginer alors. Pendant ce temps, les Gucci Gang enchaînaient les partenariats avec Converse et Beats by Dre, créaient un collectif pour libérer la parole sur le harcèlement de rue, et chacune se lançait ensuite dans la musique, la mode ou bien le cinéma… Oui, à ce moment-là, j’ai compris que les réseaux sociaux, c’était bien plus que ça…