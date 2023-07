Où recaser les boulets de la Macronie ?

Mais où sont passés les branquignols des gouvernements Philippe et Castex ? Nous avons demandé au journaliste d’investigation Marc Endeweld* de commenter leurs nouvelles planques. Top huit des lieux où pantoufler pépère.

*Journaliste pour le site Off Investigation (entre autres), Marc Endeweld est l’auteur de la newsletter « The Big Picture » et du livre L’Emprise, la France sous influence (Seuil, 2022).

L’OCDE

LA PLUS ENFANT GÂTÉE

Parachutage en règle pour l’ancienne ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Candidate malheureuse aux législatives, Amélie de Montchalin s’est consolée en novembre 2022 avec son nouveau poste sympatoche (10 000 net mensuels et chauffeur privé) d’ambassadrice de la France à l’OCDE (organisation de coopération et de développement économiques). Attagirl !

Marc Endeweld : « Elle avait un certain poids politique et était promise à un futur plus glorieux, puis son échec aux législatives l’a fait sortir de la Macronie. Mais elle n’est pas en disgrâce vis-à-vis du château pour autant : c’est un poste politique de représentation internationale. »

2 rue André Pascal, 75016 Paris

FRANCE INTER

LE PLUS REMARQUÉ

Lucas Heral va-t-il sauver le service public ? À 29 ans, cet ancien conseiller presse de Borne (et rejeton de Havas) vient de rejoindre le service de com’ de France inter – et ses copains de En Marche déjà sur place. Mauvais timing pour Radio France accusée de jouer les vases communicants avec le gouvernement : sa PDG Sibyle Veil, et son mari Sébastien, étaient camarades de promo d’Emmanuel Macron à l’ENA, la dirlo Adèle Van Reeth est la compagne de Raphaël Enthoven, qu’on ne présente plus, et sur France culture, Quentin Lafay, plume de notre Président en 2017 est producteur de deux émissions, « Les matins du samedi » et « Et maintenant ? ».

M.E. : « Lucas Heral suit finalement un parcours très classique de communicant. C’est la stratégie « Havas » d’être un peu partout. ».

116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris

LE MUCEM

LE PLUS DIPLOMATE

Paris-Marseille. La garde rapprochée de la Macronie connaît le chemin. Après Castaner, c’est au tour de Pierre-Olivier Costa, ex-directeur de cabinet du couple présidentiel, de rejoindre la bande organisée dans la ville phocéenne en devenant président du Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) en novembre 2022. P.-O. a de quoi être ravi : Arles, cité à la mode où il possède une jolie baraque, est à deux pas.

M.E. : « Cette nomination fait partie de la stratégie de soft-power de Macron vis-à-vis de Marseille, ses réseaux là-bas sont multiples. Il en fait une base locale pour montrer son lien avec les territoires, ce qui lui permet aussi de prendre ses distances avec l’élite parisienne. »

Esplanade du J4, 13002 Marseille

LE PORT DE MARSEILLE

LE PLUS POLOCHE

Retour au terter pour l’ex-ministre de l’Intérieur du gouvernement Philippe. En recherche d’emploi depuis son échec aux législatives dans les Alpes-de-Haute-Provence (juin 2022), Christophe Castaner n’a pas eu à poireauter longtemps avant de trouver ses points de chute : en novembre 2022, le Varois est nommé à la tête du conseil d’administration du tunnel du Mont-Blanc, puis président du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille (GPMM). C’est ce qu’on appelle faire d’une perte deux coups

M.E. : « Il compte parmi les premiers “Marcheurs”, ceux qui ont rejoint Macron dès 2015. C’est un proche parmi les proches. Le Mont blanc fait partie des “fromages de la République” et son poste au port de Marseille est d’autant plus important qu’il permet à Macron de se rapprocher de Rodolphe Saadé (PDG de CMA-CGM, ndlr), boss de la ville phocéenne, et de ses milliards de bénéfices. Ce n’est pas un hasard. »

23 place de la Joliette, 13002 Marseille

EVERSY

LE PLUS LICORNE-LOVER

Nos entrepreneurs ont du talent. L’ex-conseiller web d’Emmanuel Macron avait déjà lancé plusieurs start-up (FairSense, La Ruche qui dit Oui ! , Mounir & Simon, Possible Future) avant de rejoindre En Marche. Après ce petit tour en politique, Mounir Mahjoubi est revenu à ses dadas d’antan et a lancé Eversy (avec les fidèles Ariane Dubedout et Thomas Papadopoulos) en mars dernier, une plateforme spécialisée dans le marché de seconde main multiproduits. Une sorte de « marketplace » où l’on trouve toute sorte de biens d’occasion : des scooters électriques, des villas dans le Luberon, des tapis berbères, Manuel Valls…

M.E. : « C’est un visage emblématique de la start-up nation. Il avait commencé dans le privé et a fait un bel aller-retour entre la tech et la politique. Maintenant, il revient à ses premières amours. On ne peut pas dire qu’il ait bénéficié d’un parachutage ici, c’est davantage un juste retour des choses. »

4, Rue d’Enghien, 75010 Paris

MAGELLIM

LE PLUS BON ÉLÈVE

L’ex-ministre des Transports est un homme pressé. Grand défenseur du secteur aérien (il s’activait sur TikTok) sous Castex et Philippe, il quitte le gouvernement en mai 2022 pour intégrer Hopium (société spécialisée dans les voitures à hydrogène). Un an plus tard, il tente son coup du côté de CMA-CGM (Saadé, encore et toujours lui), projet contrarié par la HATVP. Pas découragé pour deux sous, Jean-Baptiste Djebbari a atterri en mars 2023 au groupe Magellim, un fonds d’investissement en immobilier en qualité de « managing partner ». Un (presque) sans faute.

M.E. : « À force d’être tout feu, tout flamme, il s’est recasé dans le privé. Il avait un profil de pilote d’avion, pour lequel il avait été embauché à l’origine. Son passage dans la Macronie l’a rapproché du monde du business. »

3 rue Anatole de la Forge, 75017 Paris

GETLINK

LA PLUS ABSENTE

C’est donc ça, se « tourner vers d’autres horizons ». Après un passage en tant que secrétaire d’État à la transition écologique (arrivée en 2017, elle prend le large quatre ans plus tard), Brune Poirson a enchaîné les postes dans le privé. D’abord dirlo du développement durable du groupe Accor Arena, puis membre du comité stratégique d’Axa Venture, elle a rejoint, depuis mars 2022, les administrateurs de Getlink – société européenne concessionnaire de l’infrastructure du tunnel sous la Manche. Son job ? Assister à une dizaine de réunions dans l’année. Pas de quoi frôler la crise de nerf.

M.E. : « C’est finalement logique vis-à-vis de son parcours. Elle s’est toujours intéressée à ce domaine et la greffe politique n’a jamais vraiment pris avec elle – elle n’était pas très douée en communication. »

3 rue la Boétie, 75008 Paris

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

LA PLUS BON SERVICE

Un vrai coup de maître. Restée inconnue du grand public durant l’exercice de ses fonctions pour les gouvernements Philippe et Castex (elle était ministre auprès du ministre de l’Intérieur, puis ministre de la Cohésion des territoires), on se souviendra de Jacqueline Gourault pour son rôle lors de la réforme des retraites. Why ? Depuis février 2022, elle a rejoint les Sages du Conseil Constitutionnel. Bien joué, Jackie.

M.E. : « Le Président a besoin de conserver la confiance du MoDem et de François Bayrou alors que Renaissance ne dispose que d’une majorité relative. Cette nomination était un signal politique, on y reconnaît la patte d’Emmanuel Macron qui tente de garder le contrôle pour que les choses soient le plus efficace possible. »

2 rue de Montpensier, 75001 Paris

Par Violaine Epitalon