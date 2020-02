OLDIES BUT GOODIES – LE LSD DU BUREAU.

J- 1



DIMANCHE SOIR

« Le LSD micro-dosé a de plus en plus la cote sur le Darknet », m’explique Krishnamurti. Assis à la terrasse d’un café de Pigalle, le mec qu’on appelle ainsi parce qu’il vit la moitié de l’année en Inde me fait un exposé détaillé sur les tendances toxicologiques de l’année 2016. 42 piges, issu d’une famille aisée, ce dealer d’une catégorie rare a consacré sa vie à la drogue. Il en est devenu un esthète. « Toute cette mode du micro-dosing vient de The Psychedelic Explorer’s Guide, un bouquin écrit en 2011 par le Dr James Fadiman, m’explique-t-il. Tu peux y lire que dans la Silicon Valley, un nombre grandissant de jeunes informaticiens ont adopté cette pratique pour être plus efficaces, plus créatifs et plus détendus au taf. » Une pratique révélée au grand public par un premier article paru dans le Rolling Stone US en novembre dernier, puis massivement relayé par l’ensemble de la presse internet.

On en vient enfin au passe-passe : contre 100 euros, il me file une boîte d’allumettes à double fond contenant 30 buvards de 10 microgrammes. « C’est la dose standard, prévient-il. Prends-en un chaque jour en déjeunant légèrement. Ce traitement se fait sur un mois pour en ressentir vraiment les effets, c’est une course de fond. Et puis tiens, en cadeau, je t’en ai rajouté un à 150 (la dose « normale » pour un buvard de LSD, ndlr), que tu prendras pour fêter dignement la fin de ton expérience… » Il se barre. Je rentre chez moi avec mes buvards.

Le LSD, je connais plutôt très bien. Le Hoffman 2000 que j’ai bouffé, jeune étudiant, dans une teuf, a irrémédiablement changé ma vie. Depuis, j’en ai consommé à différentes doses, entre crises de fous rires, révélations mystiques et dissolution de l’égo. Mais jamais en microdosing sur une si longue durée.

Un peu de background : je suis journaliste depuis quelque temps déjà pour un site culturello-cool parisien, le genre de média à avoir 300 000 fans sur Facebook et un exemplaire dans chaque rade branché de la Butte Montmartre. Je suis payé pour écrire sur la nuit parisienne et – surtout ? – pour rédiger de la news débile génératrice de clics. Et là, j’avoue être en perte de vitesse. Je vais être honnête : ces temps-ci, je traverse une petite période de dépression et de vide intellectuel.

La puissance du LSD va-t-elle me permettre de redevenir l’employé du mois ?