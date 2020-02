NOUVELLE VOGUE : 2020, année de la fesse ?

COLLECTIF POST-FASHION

French teuch ?_

Jane, Alice (le duo sur notre photo), Agathe, Marie et Victor, le quintet derrière Nouvelle Vogue Magazine, travaillent tous dans la mode luxe (voire hyper-luxe). Ils ont créé le premier magazine alliant mode et satire (avec ses photos, vidéos, et « tutos michto »). Mais Nouvelle Vogue est aussi, et surtout, un collectif engagé, à l’origine de défilés qui bousculent les fashion-weeks : un 100% « Ginger Have Souls » dédié aux roux, Le Défilé des Touristes, Le Défilé BDSM, Clubkids… et des soirées : « La Teuch » en avril dernier au 142 rue Montmartre (ex-Salo) et « La French Teuch » au Petit Palace en juin, où des personnages extravagants se mélangent aux fashionistas pour une belle actualisation des années Palace.

Influence ?_

Ce projet est né d’une volonté d’Alice Colagrande, aujourd’hui directrice artistique, de parodier les influenceuses. En 2016, elle fonde donc Nouvelle Vogue avec Jane Morineau, devenue depuis directrice de casting chez Midland Agency (ses clients : Gucci, Miu Miu, Off-White)… Quant à leur enthousiasmant collectif, il veut « offrir une vision alternative de la mode, tout en humour et légèreté. Et mettre en valeur le travail de jeunes artistes en tout genre, prôner la liberté avec des images fortes ! » comme le décrit leur teammate Marie Cassagne.

2019 ?_

« On a eu la Gaîté Lyrique, dans le cadre de la Paris Electronic Week, les looks et les photos de ce défilé sont incroyables ! Il y avait du monde, la Gaîté était remplie. Il y avait du monde jusqu’aux fenêtres dehors ».

2020, année de la fesse ?_

« On a un tuto tout neuf, tout frais qui va sortir en cadeau de Noël ou pour la nouvelle année : comment s’habiller avec des grosses fesses, il est très drôle ! On aimerait avoir une résidence au Palace une fois par mois, pour avoir de l’argent et faire un fanzine et pourquoi pas faire la DA ou organiser des évènements pour des marques ! »

www.nouvelle-vogue.com

Par Albane Chauvac Liao

PHOTO : Florian Thévenard