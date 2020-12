MESSIEURS, TOUS EN ROBE !

Précédent Suivant

SAUVER LES OCÉANS AVEC… UN SAC EN CROCO Mais bien sûr que la mode peut être éthique ! La marque italienne Boarini Milanesi compte bien apporter son aide à de nombreuses associations engagées dans la protection des océans et soucieuses des milliers d’espèces qui en dépendent. Ce somptueux sac bleu mer à 6 millions d’euros – non il n’y a pas de faute de frappe – distribuera jusqu’à 800 000 euros à chaque vente. Un sans-faute, si la composition de ce sac engagé n’était pas faite en écailles de crocodile… Hum hum.

(6 millions d’euros)

PYJAMA IS THE NEW LUXURY BABY Jamais deux sans trois. On sent le vent tourner et comprenons que nous ne sommes pas à l’abri d’un éventuel troisième lockdown. On s’est fait avoir par surprise la première fois, mais plus d’excuses. On est censés être devenus experts en looks casual-chill version canap-salon-lit, et à porter de jour comme de nuit. Bref, Dior l’a compris et sort une collection pour toujours plus de luxe à la maison. Pas bête.

(Chemisier en soie. 1 400 €)

« ATMOSPHERE URINE » : PAS FAUX Franchement, ça pue en ce moment. 2020 aura non seulement été l’année la plus longue de toute la vie, mais la plus assommante aussi. Heureusement, on peut encore compter sur l’humour (ou l’ennui ?) de directeurs artistiques au bord du burn out qui continuent à nous faire marrer – et acheter – leurs idées mi-dépressives mi-tendances. On décerne la médaille à Supreme et Antihero ce mois-ci puisqu’ils nous livrent des vêtements aux messages détournés… Et on aime déjà l’idée de les porter.

(Sweat Atmosphere Urine. 215 €)