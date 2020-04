« LE FLACON A ÉTÉ PENSÉ COMME UN OBJET D’ART. »

Il a été redesigné en 2017. Pourquoi, exactement ?

Pour célébrer les 20 ans du parfum, nous avons voulu lui offrir un nouvel écrin. La célèbre pomme d’Éden dévoile de nouvelles formes, plus modernes. Ce flacon pousse un peu plus loin les qualités de son mythique prédécesseur.

Quels sont les flacons que vous admirez particulièrement ?

Dans l’histoire du parfum, j’ai toujours aimé les flacons de chez Lalique comme Dans la nuit pour Worth et Bouchon Cassis mais aussi l’incontournable Abeille Dorée de Guerlain.

Et comment intégrez-vous l’aspect « durable » dans les packagings ?

L’aspect durable dans les packagings ainsi que dans le développement de nos flacons et de nos jus fait partie de nos priorités. En effet, dans chacune de nos créations nous nous efforçons d’utiliser au maximum des matières premières durables, écologiques et recyclables. Aussi nous avons retravaillé la composition chimique de nos parfums afin de les rendre plus propres pour l’homme et l’environnement. Mon Premier Parfum répond à son engagement pour le respect et la protection de l’environnement et des animaux. Le parfum a d’ailleurs obtenu le label « One voice ».