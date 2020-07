L’ÉTÉ DE TOUTES LES LIBERTÉS

Une question s’impose : pour quelle raison nous autres célibataires devenons d’ingrats chauds lapins, oubliant gestes barrières et bonnes manières, une fois la nuit tombée ? Pour éclairer ma lanterne, le philosophe Bernard Andrieu, prof à Descartes et auteur de l’essai Sentir son corps vivant (éditions Librairie philosophique J. Vrin, 2016), a bien voulu me répondre: « Il y a une réappropriation sensorielle qui s’opère chez la jeune génération, qui est la plus touchée économiquement par la crise. En étant, en plus, coincés sans pouvoir voyager à l’étranger cet été, il va y avoir chez beaucoup une volonté de se rendre étranger à eux-mêmes. De ce fait, sortir de sa zone de confort, quitte à se mettre en danger est assez coutumier. » Les faits observés autour de nous lui donnent raison : cet été sera-t-il le plus chaudard de ces dernières années ?





« CETTE CRISE VA CRÉER DE L’INVENTIVITÉ ÉROTICO-SOCIALE » — BERNARD ANDRIEU, PHILOSOPHE



Vous allez dire qu’on exagère. Pourtant, rappelez-vous. Au lendemain du 11 septembre, les New-Yorkais passaient leur temps à copuler aux quatre coins de la grande pomme. Vérité ou fantasme agrémenté par les journalistes ? Toujours est-il qu’un lien existe entre le contact physique et le choc émotionnel. Pour Frédéric Vincent, sociologue et psychanalyste (auteur de Geek Theory aux éditions Champs Elysées), « il y a une sorte de résilience qui nous pousse à nous dire, “tant pis, je ne suis pas maître de ce qu’il se passe dans le monde actuel, mais je suis maître de choisir ma manière d’utiliser mon corps en touchant qui j’ai envie de toucher pour reprendre le pouvoir sur ma liberté” ». Traduction : après avoir été brimés dans nos libertés personnelles suite au confinement (et les restrictions en série qui s’en sont suivies) nous serions en train de courir vers une société où le corps se placerait au centre des enjeux pour reprendre la toute-puissance… Rien d’inédit selon Frédéric Vincent : « ce désir d’émancipation par le contact physique ne date pas d’hier. À vrai dire, il a déjà été vécu il y a une cinquantaine d’années avec mai 68… »







Comment réagirons-nous, libertaires menacés par une pandémie mortelle ? La liberté sensorielle pourra-t-elle s’emparer de nos petits corps, privés de teufs et autres festivités pour les défouler ? Et ce mood charnel peut-il survivre à l’été ? Flore Cherry, sexploratrice, journaliste et auteure du livre qui ne se lit qu’à une main L’écriture érotique, paru aux éditions de la Musardine, en est convaincue : « on va pouvoir mettre du piment dans nos vies déconfinées pendant un moment, mais ça ne va pas durer indéfiniment… Comme avec le sida dans les années 90, nous sommes dans une espèce de flou artistique qui nous empêche de définir la gravité de la maladie. On teste nos limites, les libertins retournent dans les clubs, les travailleurs du sexe retrouvent leurs clients, on se relance dans la chasse au dating… Mais le jour où des gens de notre entourage re-choperont le Covid, ça aura le don de tous nous calmer… »