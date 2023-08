LES RED FLAGS DES MÉDIAS PARISIENS

Dring, dring ! « Vous êtes dispo pour notre prochaine couve ? ». S’ils vous appellent, c’est que vous êtes (déjà) fichu. Top huit des bad trips médiatiques à éviter.



VALEURS ACTUELLES 🚩🚩🚩🚩

LE PLUS DEAD-END

Anatomie d’une chute : depuis quelques semaines, Valeurs Actuelles fait même fuir les mouches. Après le limogeage de Geoffroy Lejeune, ex-rédac chef de l’hebdo, par Iskandar Safa (actionnaire du groupe Valmonde auquel appartient le titre) – pas d’inquiétude à se faire pour lui, ses copains de Bollo-média ont amorti sa chute (voir notre entrée ci-contre sur le JDD) – la droite de la droite s’agite : Charlotte d’Ornellas (journaliste-polémiste à VA et sur CNews) et plusieurs membres de la rédac’ ont bravement quitté le journal. En interne, l’ambiance n’est pas meilleure : Tugdual Denis, désigné pour remplacer Lejeune, a trouvé un bouc émissaire en la personne de Baudoin Wisselmann, journaliste en charge de VA+ (il avait eu la brillante idée de tendre son micro à Papacito). Résultat ? Le zélateur est prié de déguerpir, et vite. Notre seul regret ? Que l’ami Beigbeder se soit retrouvé associé à cette dégringolade avec une couve inopportune.

24 rue George Bizet, 75016





QUOTIDIEN 🚩

LE PLUS REVANCHARD

Le culot, y a que ça qui marche (ou presque). Du moins, c’est la méthode favorite des journalistes survoltés de Quotidien – si vous voyez un point rouge qui s’agite à l’horizon, fuyez dare-dare. Dans le lot, Sophie Dupont, spécialiste du micro fourré dans les dents des politicards, est partout (elle ne quitte jamais son attirail, aucazou elle en croise un « par hasard ») : à la sortie de l’Assemblée, dans l’avion de la Première ministre, aux meetings, et bientôt dans votre salon. La journaliste vient d’ailleurs d’être recrutée par BFMTV. Son job ? Couvrir l’actu du Rassemblement National. Vexé de cette décision, le camp Le Pen a décidé de « boycotter » la chaîne. Pas de problème : Sophie Dupont saura toujours les retrouver à la sortie d’une gargote ou dans les couloirs de CNews.

1 quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt

SUD RADIO 🚩🚩🚩

LE PLUS PATATRAS

Ils sont au monde des médias ce qu’un vieil ex encore amouraché de vous est aux soirées de grande bredouille : ça fait toujours plaisir de les avoir sous le coude. Mais, dans les deux cas, ça ne veut dire qu’une chose : vous bouffez à tous les râteliers (vous valez mieux que ça, bon sang). Chez Sud Radio, c’est André Bercoff, l’animateur préféré de votre grand-mère border-faf, qui accueille les pauvres hères à bras ouverts : à son micro, la fine fleur de la complosphère (le climato-super-sceptique Christian Gérondeau, le poutinophile Slobodan Despot, Renaud Camus…) côtoie Jacques Attali, Naulleau, et autres âmes en perdition… Courage, les amis.

104 avenue du Président Kennedy, 75016

C8 🚩🚩



LE PLUS BLING-RINGARD

C’est la vedette montante en nœud pap’ de la galaxie Bolloré. L’émission de Jordan De Luxe (de son vrai blaze Jean-Louis Guisnel), fait dans l’entertainment à base de ragots sur C8. « Chez Jordan », on retrouve les copains d’à côté, c’est-à-dire toute l’équipe TPMP (Castaldi, Isabelle Morini-Bosc, Danielle Moreau…) et puis des personnalités qui sentent le formole (Elisabeth Lévy, Frédéric Mitterrand, Willem…). Au programme ? Déballer – sans trop de scrupule – la vie intime et les revenus mensuels des invités (au risque de se faire quelques némésis). À éviter si vous tenez à votre dignité.

1 place du spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux

PLAYBOY 🚩🚩🚩



LE PLUS PANPAN CUCUL

Coup médiatique à effet boomerang : en faisant de Marlène Schiappa une de leurs coverstars (numéro d’avril/juin), Playboy a décroché le pompon (ils annoncent 100 000 exemplaires en quelques heures), faisant un heureux Jean-Christophe Florentin (Généreux, Bigard Magazine et autres joyeusetés de la presse cracra…). Du côté de la secrétaire d’État, c’est la guigne : elle n’a pas réussi à convaincre avec son argumentaire punk-féministe (i.e. : défendre la femme chez des lascars coincés dans les années 1990). Le tout pour un résultat aux antipodes du glam’ : photos non-retouchées shootées à l’arrache, set-up « Enfants de Dieu » et interview bancale réalisée par J.-C. (tout ébaubi qu’une femme, bien que membre du gouvernement, ose parler de sexualité). Bref, une manœuvre aussi efficace que de parler tartare de soja chez Gueuleton. So long, Marlène.

73 rue Claude Bernard, 75005

JDD 🚩🚩🚩🚩

LE PLUS LABORIEUX

Vous êtes une ancienne gloire de Saint-Germain-des-Prés, encore bankable il y a à peine dix ans ? Vous avez une nouvelle brochure à refourguer et vous préférez éviter les questions qui fâchent ? Allez faire un tour chez Jérôme « Toutou Number One » Béglé, le Léon Zitrone de l’intelligentsia boomer : il est aussi à l’aise pour demander à Mylène Farmer ses bons plans resto ou pommader le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné, que pour tendre une oreille attentive à l’ex-gloire nationale Michel Houellebecq, venu présenter son micro-livre sur son année 2023 (il aurait dû l’intituler Comment je me suis retrouvé dans un porno à l’insu de mon plein gré). Résultat des courses ? Le livre s’est vendu à moins de 10 000 exemplaires. Avec l’arrivée du successeur non grata Geoffroy Lejeune, le JDD sera plus que jamais le choix ad hoc des intellos glandouilleurs. La messe est dite.

2 rue des Cévennes, 75015

PARIS MATCH 🚩🚩

LE PLUS À L’OUEST

Vous avez aimé le Match des années Prouvost ou Thérond ? Vous risquez de déchanter. Depuis Paris Match est passé sous pavillon Vivendi, le titre poursuit sa mutation bollorienne : Laurence Ferrari assure un service politique mollasson (des interviews de Gabriel Attal, Éric Ciotti, Blanquer…), les Unes people disparaissent, et l’arrivée de Jéjé Béglé (ne redites pas que ses collègues le surnommaient « Toutou Number One », merci, ndlr), nommé DG de la rédac après dix-huit mois au JDD n’augure pas des lendemains qui chantent. Pour retrouver sa niaque, l’hebdo met à contribution les télindex de la rédac’ : la dernière en date, Chloé Elbaz, a réalisé un entretien avec Lysis Houellebecq (la femme de l’écrivain dont elle aurait fait la connaissance sur Vinted), ou une interview entre Beig’ et Onfray (elle a été stagiaire dans sa revue, Front Populaire). Who’s next ?

2 rue des Cévennes, 75015

LE POINT 🚩🚩

LE PLUS RONFLANT

Vous avez entre 65 et 69 ans ? Vous avez dévoré le dernier Tesson ? Et vous êtes abonné à la Revue des Deux Mondes ? Nous sommes prêts à parier que les derniers numéros du Point trônent chez vous. Soyez fiers, vous avez participé au succès de l’édition de mai avec Laurent Wauquiez en couve (« ils sont bons quand ils organisent la primaire à droite », balance un ancien). Il faut bien ça pour rattraper les coups foireux enchaînés par la nouvelle dirlo Valérie Toranian. Entre la couve accordée à Houellebecq en janvier (l’ex-meilleur-écrivain-de-France y défendait ses propos sur les musulmans, puis, une fois le numéro sorti, se rétractait publiquement) et celle sur l’affaire Polanski, en avril, réunissant Samantha Geimer et Emmanuelle Seigner (scoop : c’était une mauvaise idée), le newsmag va droit au casse-pipe.

1 boulevard Victor, 75015



Par Violaine Epitalon