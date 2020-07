LES NOUVELLES LOIS DE L’ATTRACTION

INSOUCIANCE ÉCLAIRÉE

Et ce romantisme plus pragmatique, comment se manifeste-t-il ? Gabrielle, 29 ans, estime que « c’est quelque chose qu’on lit, qu’on voit sur le grand écran, qu’on aperçoit dans la rue, un vieux couple qui dîne à une table de bistrot. Mais on cherche quelque chose de plus réaliste, plus concret, car on comprend que ce n’est pas durable sur le long terme. Surtout que le romantisme idéaliste ça gêne, personne n’en veut vraiment dans la vraie vie… Par contre, un cadeau qui dérive d’un sens de l’observation, une tablette de chocolat choisie avec soin, oui, ça c’est romantique ! ». Depuis que le romantisme fleur-bleu type rom-com n’est plus d’actualité, il serait peut-être temps de mettre à jour le slogan culte de mai 68 : « Soyez réalistes, demandez l’impossible ! »

De retour à notre tripot du Ve : à 2h du mat’, chacune d’entre nous repart seule. Mais pas bredouille pour autant. En témoigne la bonne dose de regards évocateurs et de promesses échangées – à défaut de numéros ; pas grave, ils savent où nous trouver… « On a discuté un peu. La prochaine fois on ira se balader. Et la fois d’après, il m’emmènera à la mer Adriatique ! », me confie une amie, gagnée par le charme ébouriffé du serveur. Vrai ou pas, le principal, c’est de l’avoir formulé. Et imaginé. À la manière d’un « peut-être » cédé au jeu du hasard. Alors si ce soir on s’est contentées de dialogues chargés de sous- entendus, demain, on se laissera séduire par les lois (pas trop) sérieuses du magnétisme amoureux. Et si le plus beau couple de l’année était celui formé par l’union du réalisme et du romantisme ?