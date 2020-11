LES 10 COMMANDEMENTS DE LA GÉNÉRATION IZI

DES BUFFALO TU PORTERAS_

Passion baskets à plateforme, la Gen iZi adopte la chaussure phare des 90’s chère aux Spice Girls. If you wanna be my lover…

SPOTIFY TU ENVAHIRAS_

Chez les 16-19 ans, ils sont 80 % à utiliser la plateforme chaque semaine. Ils sont loins, les CD gravés du Wu-Tang… ÉTHIQUE TU CONSOMMERAS_

Ils se soucient des droits de l’Homme, de la diversité, de l’impact écologique de leur conso. Et ne sont pas dupes du greenwashing. DES MEMES TU CRÉERAS_

Ils servent à dénoncer, à parler de l’époque… Les memes sont le langage crypté des iZi. Parce qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer… SUR INSTAGRAM TU RÉGNERAS_

8 ados sur 10 sont sur Insta, et un tiers y passe entre 3 et 5 heures par jour. La quête du beau et du selfie a de beaux jours devant elle. ENGAGÉ TU SERAS_

Ils soutiennent Black Lives Matter (à 80 %), la cause transgenre (74 %) et féministe (63 %), aussi. Comment ça, « woke » ? SUR TIKTOK TU DANSERAS_

L’appli aux challenges viraux (et musicaux) préférée des iZi a franchi la barre des 2 milliards de téléchargements. On s’y met ? TA SANTÉ MENTALE TU PROTÈGERAS_

9 iZi sur 10 auraient déjà connu l’anxiété ou la dépression. Mais ils se soignent… sur Insta, avec le compte @justdepressionmemes. LE FRANGLAIS TU MAÎTRISERAS_

Period, yikes, woke, snapped, mood, btw, tbh… Rien compris ? Ok, boomer…

Par Stéphane Germain