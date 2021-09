Elsa Zylberstein et Sandrine Bonnaire Chabadassent sur le red carpet Ah la nostalgie de la Nouvelle vague en Noir et Blanc

Claude Lelouch et sa Chabada Love bunch : Elsa Zylberstein Sandrine Bonnaire Gerard Darmon et Philippe Lellouche

Lhomme qui aimait les femmes et que toutes les jolies femmes aiment Claude Lelouch bogosse entre Elsa and Sandrine !

Non mais t’as vu ? Et des Comme ça mon Kev Ca t’en as deja vu des comme ca ?

Voila le Sympathique trio pas trop pyromane de Rubén Mendoza Alana Waksman and Marshall Granger de "We Burn Like This"