Alternative au cuir animal ou à la viande, dope préférée des Gen Z, muse des artistes et créateurs les plus en vue, et même révélateur de conscience écolo… Le boom du champi est en marche. Ce végétal hype sera-t-il le zeitgeist des années 2020 ?





Légende photo : FUNGI FOLIE_ Avec MyloTM, une texture cuir vegan créée par un laboratoire à la demande de Stella McCartney, les fongus sont bien partis pour devenir nos copains. (campagne Stella McCartney, Été 2022, « Mushrooms are the future »)



« Le monde de la mode a une opportunité en or de montrer la voie, pour vivre avec la nature, et non contre elle », s’enthousiasmait le PDG de Bolt Thread dernièrement. Normal, sa boîte à levé plus de 470 millions de dollars grâce à un cuir créé à partir de champignons. Baptisé Mylo, il a déjà été utilisé par Adidas pour une Stan Smith écolo, par Mercedes sur les sièges d’une voiture électrique, ou par Stella McCartney sur l’un des premiers sac à main du genre disponible à la vente.

Mais la styliste britannique ne fait pas qu’utiliser le champignon comme matériau, elle le place également comme thème de sa collection été 2022, nommée « Fashion Fungi », et n’hésite pas à aller plus loin. Beaucoup plus loin. « Malgré leur importance pour les écosystèmes et le potentiel d’innovations dans la médecine, l’alimentation, ou les matériaux alternatifs, 90 % des espèces de champignons restent non documentées. Ils ne reçoivent pas l’attention qu’ils méritent, surtout parce que beaucoup ne les comprennent pas ou en ont peur. La collection Stella McCartney été 2022 vous propose un voyage psychédélique dans la nature. »

En 2022, on a vu Balenciaga ou Hermès sortir des pièces en cuir de champis, Björk faire le tour du monde avec son « album champignon » (Fossora), les hôtels les plus hype de la planète, comme The Standard à New-York, créer leur propre ferme à « fungi », et le hashtag #mushroom cumuler plus de six milliard de posts sur Tiktok. Dans sa version psychédélique, le champi est aussi en train de ringardiser la très capitaliste cocaïne auprès des GenZ, le Prozac chez les boomers dépressifs, et pourrait même sauver la planète grâce à la prise de conscience écolo que sa consommation induit. Mode, culture, politique, business, médecine, ecologie… Aucun secteur n’y échappe, ils sont partout. Les années 2020 seront-elles les années champi ?





SHROOM-SHOPS

À l’opposé des micro-trends éphémères de TikTok, le champi se classe dans la catégorie des macro-trends, à l’image de la blockchain ou du streetwear – aussi prometteur que l’un, encore plus branché que l’autre. Côté psychédélique, alors que le micro-dosage de psilocybine pour booster sa productivité est devenu presque aussi mainstream que le yoga, il est plus facile que jamais de s’en procurer en ligne, via des sites internet comme Zamnesia. Et tout un tas de vidéos Youtube expliquent comment les consommer. La psilocybine fait aussi le bonheur des labos de recherche en médecine psychédélique comme MindMed – désormais coté au NASDAQ – tant elle est prometteuse contre le mal de la décennie, la dépression – mais aussi contre l’obésité, ou les problèmes d’addiction.

Les champis seraient-ils en train de suivre le même chemin que la weed ? Car les financiers déjà accros aux weed-stocks – spéculation autour de la weed médicinale – se tournent désormais vers les shroom-stocks, et une vague de légalisation est même déjà en cours. Oregon, Colorado, San Francisco, Australie, ou Canada – où les premiers shroom-shops sont en train de pousser – ont tous sauté le pas. La psilocybine y est dépénalisée, et légalisée à des fins thérapeutiques. À quand la même chez nous ?





« WORLD PSYCHEDELIC LEADER »

Si l’esthétique psychédélique, organique, ou un peu weird, inspire jusqu’aux créateurs de mode les plus branchés du moment – comme lors de la dernière fashion week de New-York, chez Prabal Gurung ou Collina Strada –, le champi est aussi l’une des drogues préférées de la très écolo génération Z – avec la weed, elle aussi naturelle. Certains parlent même d’une révolution psychédélique. À l’image du rejeton de Will Smith, Jaden, qui a déclaré vouloir être le prochain « world psychedelic leader », alors qu’il présentait la collection « Trippy Summer » de sa marque MSFTSrep – dont le site est bourré de messages écolos et de liens vers des docus engagés.

Comme la pilule rouge de Matrix, le trip aux champotes éveille cette conscience si chère à notre époque, et les idoles de la « woke generation » se transforment donc en porte étendard d’un lobbying pro-psilo – la came la plus vertueuse de l’histoire. Comme Justin Bieber, qu’on a récemment vu arborer un sweat siglé, « magical mushroom, we shall eat them more often. » Mais les champis ne font pas que laisser entrevoir un monde meilleur, ils sont aussi la solution.

Car après la fourrure, c’est au tour du cuir d’animal de se faire cancel par la gen Z, qui s’intéresse donc de près aux alternatives comme le cuir Mylo, ou encore à la fausse viande fabriquée à partir de champignons. Sachant qu’on a étudié moins de 10% des innombrables espèces existantes, on peut légitimement penser que la recherche sur les champignons ne fait que commencer, et qu’elle risque bien de trouver. Soyez donc prêts, chers amis, car les années 2020 risquent bien de se passer à l’heure où les champignons éclosent.



Par Jean-Baptiste Chiara