LA CHRONIQUE DE SACHA ET AUGUSTIN : C’ÉTAIT COMMENT… LE JAPON ?

• Mentalité :

Au pays du Soleil-Levant, il y a deux mots d’ordre : hygiène et discipline. Hygiène, car ce sont des gens très, très propres. Pour eux le nettoyage équivaut à se purifier et à se débarrasser de tout mal ; ça passe par laver le sol de la cuisine ou bien exterminer 3,9 millions de Chinois entre 1937 et 1945. Discipline également, car ils ont horreur du désordre et des Conventions de Genève.

• Suicide :

Un Japonais qui met fin à ses jours est quelque chose de tout à fait naturel, un peu comme si un Italien mangeait des pâtes. Là-bas, le suicide se situe pile entre la tradition et la modernité*. Et si le pays a une des meilleures longévités au monde, c’est parce que les femmes s’y suicident beaucoup moins. Là-bas, une dame qui se donne la mort est vu comme un manque de pudeur. Au Japon, soit vous vous suicidez, soit vous vivez jusqu’à 110 ans. C’est pas négociable.

• Religions :

Les cultes les plus pratiqués sont le bouddhisme et le shintoïsme mais nous ne saurions que trop vous recommander l’Église de Scientologie. Certes elle a très mauvaise presse en Europe, aux États-Unis, en Océanie, en Amérique du Sud ainsi que dans certains pays asiatiques mais la Scientologie du Japon n’a rien à voir avec les autres, promis ! Celle-ci, elle marche ! Elle marche vraiment ! Alors venez ! VE-NEZ ! REJOIGNEZ-NOUS !