Killers of Flower Moon

Di Caprio Scorcese et De Niro very very synchro

Les soeurs Adelaide et Adele de Fontenay habillées par mon ami Guillarmé sont fan de Leonardo savoir pourquoi

Madame et Monsieur Denisot carpettent rouge

Carole Bouquet bientot dans MDR2

Le Spiderman Tobby Maguire Speed sur la montee des marches

Elodie Bouchez moins grunge et plus classy

Rossy de Palma en tendem avec Nabilla ?

A Cannes la tenue de base passe partout est la tenue pingouin Cate Blanchett voulait labsolument a tester!

Que nenni ! Je ne ferai pas cette blague éculée consistant à dire I"sabelle est venue au palais en Hupper Pop" !

Nabil Ayouch et sa compagne savent que "Too Much Love" Tue la "Love "!

Les Sysleys sont là au grand complet !

Ho Ho Généreuse Salma Hayek ne prête pas qu'aux riches !

Chez Lee Strasberg Leonardo était Très fort en satnd Up il est aussi très fort en thumb up

On devrait immortaliser le trio Caprio Scorcese De Niro dans le roc des Monts Rushmore

Avant de Monter en scène Scor cese verifie si son noeud papillon est bien chargé !

Si vous n'avez pas compris le film est un vibrant hommage aus peuples amérindiens d'amérique ici les Osagesx

de Niro fidele à lui même !

Jo? uer dans "Huber Driver" Non merci j'ai déjà donné

Bob et marty Les "Old Fellows"

Klapish verrait bien Leonardo et De Niro dans son prochain "L' Auberge Américaine"

Todd Haynes et son équipe Cory Michael Smith, Julianne Moore, Natalie Portman, et Charles Melton

Natalie Portbien sa jolie robe

Todd Haynes et son équipe Cory Michael Smith, Julianne Moore, Natalie Portman, et Charles Melton on s'en lasse pas de May to December de April to January non plus

"the Riddle Of Fire" Party dejantee à la villa des Ministres voilà le Producer David Atrakchi, et le director Weston Razooli en freaks Brothers

Weston Razooli et sa prode Sophie Meister swingue un max

Quelle Boum mes ailleux !! Pour Technikart Cheese !!

Au Juke box Le Dj Disco Bambino joue de la techno mandoline

Elena Siberia se recoiffe apres une Bosella endiablée

Ah c'est pas le vrai Johnny Depp? ah bon ! c'est GJ Reid en captain Jack Sparrow

Pour De Niro Naomi Pinkbell un max

Michael Gracey et Robbie Williams en Twin brothers

meme en Marie Antoinette Kisten Dunst sait très bien que la Reine Catherine est indéboulonnable !!

Avant de partir bouffer à la Pizzaria du port Scorcese verifie bien une fois de plus que son noeud pap est bien chargé !