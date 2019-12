GQ Awards au Crillon by Fkan

Aie Pour la GQ 2019 Queen Christine J'ai de la rude concurrence !!

Men in Black : Alexandre Sap, L’éditeur de GQ Rodolphe Pelosse, un invité et and GQ Chef of The Year Jean Imbert

Anne Elisabeth Lemoine est venue récupérer son GQ best TV presenter award avec maman et papa… Et de plaisir ne peut plus se retenir

Antoine de Caunes et Daphné Roulier sont GQ et chemise

GQ « He For She » award Chevalier de la cause des femmes Augustin Trapenard nous présente son pote Numa Privat dans l’immobilier un futur Stephane Plazza !

Comme Calypso Valois, Beline Dolat La redac chef de GQ est une fan de Etienne Etienne Etienne ! Daho forcément !

GQ chanteur Blitz de l’année Etienne Daho et sa muse Calypso Valois !

Fille d Elie Medeiros et de Jacno voilà la ravissante Calypso "euh et si on Bossa Novait un peu miss Calypso Valois?"

Oyez ! Christine is the GQ singer Queen 2019 !!

GQ Presentatrice of The Year Anne Elisabeth Lemoine se casse avec le GQ cake! Alison Wheeler s'en fout elle est au régime !

GQ Sportive of The Year Estelle Mossely qui a du charme et un sacré punch !

Ho Ho Si la GQ Humoriste of The Year Florence Foresti retrousse ses manches planquez vous ca va balancer sec !

GQ chef de L’Année Jean Imbert ! Ben en smoking ressemble plus à Un chef d’Orchestre !

A l’ombre de Jeanne Damas en fleur

Etienne Daho GQ sacré crooner de L'année !

Ladj Ly ayant piscine ce soir là Djebril Zonga et Al Hassan Ly le remplacent

Le GQ Business Team 2019 Yuka Julie Chapon fleurit entre Benoît Martin et François Martin

Même Florence Foresti l’humoriste de L’année est une fan de Christine and the Queen GQ chanteuse de l’année !!