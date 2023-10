L’injonction de la rentrée ? Shape Up !… un tapis de yoga créé par le dessinateur du siècle Robert Crumb, en collaboration avec Plateformart (lancée en 2021 à New York par Lucas Zwirner, le fils du galeriste David Zwirner, elle propose une sélection sharp d’artistes contemporains) en hommage à sa femme Aline (1948-2022), prof de yoga à ses débuts. 200 $, c’est le prix pour s’y mettre enfin, et avec style. Le goodie de l’année !

(www.platformart.com)

A.L.