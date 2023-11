Gonzo-Finance : « Ah si j’étais riche… » 

Notre chroniqueur financier, ayant touché une belle somme cet été, s’est mis en quête du bon placement. Récit.

Cet été, j’ai touché une coquette somme, après l’orga’ d’un concert particulièrement couru. Je me suis donc retrouvé à me poser LA question : « Que faire de ce pognon ? ». (Autrement dit, « comment ne pas tout gaspiller en dix jours ? ».)

Au départ, j’ai pensé mettre un billet dans les cryptomonnaies, ces monnaies qui ne sont pas régies par le système bancaire peuvent séduire. Mais « l’hiver crypto » que connaissent actuellement ces valeurs, avec quelques crashes spectaculaires et une baisse généralisée, ont fini par me décider : je ne mettrai pas le moindre centime là-dedans.

N’étant absolument pas à l’aise avec les marchés boursiers, j’ai demandé à un ami boursicoteur son avis. Sa réponse a été limpide : « Es-tu prêt à tout perdre ? Car c’est le risque, tu sais, quelques mauvais placements et tout s’évapore… Avec les conflits internationaux, les valeurs de base sont saturées et leur volatilité, au plus haut. » Je passe mon tour.

Je me souviens alors de certains potes plutôt bling investissant dans de belles montres (à l'image de ce rappeur me vantant d'avoir acheté une pièce 5000 euros et me disant qu'elle valait quasiment le double à peine deux ans plus tard), les collections de bouteilles rares (rhum pour certains, whisky ou vin pour d'autres). Il n'y a qu'à voir le prix de certaines flasques d'Hennessy pour comprendre que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et le risque est différent : un apéro et voilà que cette andouille de Matthieu se met à siffler une bouteille à 6000 euros au goulot… Dans la catégorie des investissements improbables, j'ai appris que la marque de briques LEGO est une valeur en pleine évolution et bien plus sûre que la plupart de celles citées ci-dessus… Qui l'eut cru ? Ce genre de placement « passion », à l'image de certains tableaux et objets d'art en tout genre, serait devenu plus fiable et rentable que les métaux précieux, or compris.





Restent les valeurs non fongibles (NFT), nouveauté sur les marchés financiers et notamment liées à l'art… Quels sont les moyens pour sécuriser les transferts, et se prémunir contre tout risque de piraterie informatique ? (voir notre article « Les Escrocs du bitcoins », ndlr).

À défaut de savoir où placer mon argent, je sais déjà comment sécuriser mes transactions et mes données… un bon début, non ?

Par Julien Larange