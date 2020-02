GÉRARD DARMON : « MON COUSCOUS, LA WEED ET MOI ! »

Vous êtes également un amateur de whiskies…

G.D. : Oui, j’aime bien aller à la Maison du Whisky, il y a une buvette déguisée où on peut découvrir de jolies choses. J’y ai gouté l’Octomore, qui est le plus tourbé du monde. Rien à voir avec le Jack Daniel’s, par lequel j’ai commencé. Un peu comme un benêt, parce que c’était celui de Sinatra… J’ai eu l’occasion d’en boire un ou deux avec lui lorsque je l’ai rencontré à la Mairie de Paris, grâce à Claude Chirac. On s’est ensuite revus dans un resto italien, après son concert au Palais des Congrès. Il s’est intéressé à ce que je faisais, d’une façon extrêmement polie, en me posant la main sur l’épaule. Je suis difficilement ébranlable en général, mais là… C’est Frank Sinatra, quoi, pas Guy Marchand. Il aimait ma tessiture, apparemment, et m’a tout de suite demandé ce que j’avais envie de boire. J’ai répondu « comme vous, un Jack ». Alors, il est allé chercher une bouteille, planquée sous une table aux longues nappes. Il avait sorti son petit paquet de Camel sans filtres, m’en a offerte une. On a fumé et bu ensemble. On n’a pas entamé de discussion de fond, je ne maîtrise pas suffisamment l’anglais pour ça. Et puis, c’était une rencontre de plus, sur des milliers et des milliers qu’il a faites. Mais il a dû sentir le vent de sincérité et d’admiration. Sûrement pour ça qu’il s’est un peu plus occupé de moi. Je ne l’ai pas revu aux États-Unis mais quand je suis arrivé à Los Angeles, j’ai loué une bagnole, je suis descendu dans un supermarché et là, je suis tombé en pamoison devant un tableau, dans une galerie de peinture. C’était un tableau de Sinatra. Tout de même dingue, non ?



« J’AVAIS UN DEALER DE PÂTISSERIES À PIGALLE »