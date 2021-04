Mr et Mme Geluck nous offrent « Le Baiser de l’Hotel de Ville » à La Doisneau en version politiquement correct et bien masqué !

It rains cats and dogs mais les grêlons du deluge ont la taille d’un chat Geluck

Trop Cool ! Madame Brigitte a décidé de changer la déco lourdingue de l’Elysée pour quelque chose de plus léger et a passé Chat commande

Chat mouille : She Sings and dances in the rain