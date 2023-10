Voilà les deux Princesses Sisters Bourbon des Deux Siciles: Maria Chiara et Maria Carolina

Oh encore une élégante distraite qui a mise sa robe à l'envers !

Caro Daur et son Diorybag pink

Yara Shahidi, Elle est à la fois Fee Clochette dans le dernier Peter Pan et Divine la muse de Jean Paul Gaultier

Lena Mahfouf en Skaï my husband !

Deva Cassel est plus sexy que son père un petit chouia moins que sa mère !!

Rachel Zegler On la verra bientot dans Blanche Neige Non non certainement pas dans le role de Grincheuse !