FRANCIS KURKDJIAN « EXPÉRIMENTEZ AVANT DE VOUS CASER…*»

Se dire que tel parfum doit être un « hit » en Asie ? Tout à fait. En général, ce ne sont pas les parfums qui ont le plus grand succès. On cherche tellement à les formater qu’on leur retire une part – invisible – de création. Ce qui fait que le résultat est un peu « délavé ». Je n’ai rien contre le marketing mais… il ne faut pas le pousser à l’extrême, mais plutôt le concilier avec la création.

Aujourd’hui, le parfum est-il complètement internationalisé ? Quand vous travaillez pour Burberry par exemple (pour My Burberry en 2014 et Mr Burberry deux ans plus tard, ndlr), veulent-ils des senteurs qui seraient typiquement « british » ? N’oublions pas qu’un grand parfum, est un parfum qui va avoir du succès de manière universelle. L’erreur est de penser qu’on va cibler un pays en particulier.

Quelle serait une trajectoire plus typique ? Vous avez des parcours grâce à la filiation, la transmission de père en fils, de mère en fille, etc., qui est une réalité du métier – d’autant plus qu’avant, les écoles n’étaient pas vraiment ouvertes au grand public. Il faut ensuite avoir un bon nez.

Un exemple ?

Une des tendances du moment est le parfum unisexe voire gender fluid. C’est ce que j’ai exprimé dans le duo Gentle Fluidity que j’ai composé. Personnellement, je ne suis pas fan de l’idée d’un parfum unisexe, je préfère d’ailleurs le terme de mixte. Pour moi un parfum est forcément sensuel et quand on parle de parfum unisexe, j’ai un peu l’impression qu’on retire ce pouvoir d’attraction sensuelle de l’odeur. Mon pari a été de composer deux fragrances avec exactement les mêmes ingrédients et de travailler la matière pour faire miroir à l’idée de la fluidité du genre. Une expression féminine et masculine dans deux compositions, libre ensuite à mon client de choisir le parfum qui lui ressemble, sans « étiquette marketing ». Car aujourd’hui encore, peu d’hommes diront porter un parfum pour femmes, parce qu’il y aurait une remise en cause de sa masculinité, alors que l’inverse n’est pas vrai.

En 2004, vous vous êtes amusé à reconstituer le parfum de Marie-Antoinette. En ce moment, faites-vous des recherches sur les parfums d’autres personnalités historiques ?

C’est drôle, je suis justement en train de travailler autour du personnage de Diane de Poitiers. Je fais des recherches sur ce qu’elle a pu porter à partir d’écrits. Après, j’ai compilé quelques tendances : Louis XIV, c’était la fleur d’oranger, Louis XV, le musc. Mais bon, je n’ai fait ça que trois fois dans ma vie : Marie-Antoinette, Madame de Pompadour et Diane de Poitiers. Ce n’est pas non plus un toc !

Et sinon, ici à la rédaction, chacun a du mal à se choisir son parfum. Auriez-vous un conseil à nous donner ?

Prenez un peu de temps. La relation avec son parfum, c’est comme les histoires d’amour : il faut expérimenter avant de se caser ! C’est pour cette raison que les échantillons sont faits…

