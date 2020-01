C’est comment… Le goncourt 2019 ?

• Nous ne l’avons pas lu.

• Ce roman a battu in extremis Soif d’Amélie Nothomb qui, rappelons-le, n’est même pas française.

• On aime la mélancolie de Dubois, aussi douce que profonde, et ses anti-héros qui détestent les tableaux Excel, le management, les dentistes et les plannings, et qui aiment les humbles, les paumés, les naïfs, les débiles, les taulards, les branleurs, les fils de pute et les enculés.

• L’auteur dépeint un univers carcéral qu’on a plaisir à retrouver après Mein Kampf.

• Sans aucun doute un des plus beaux livres de Jean-Paul Dubois.

• Sa lecture nous fait prendre conscience de l’importance qu’avaient à l’époque les 33 tours, le cinéma d’art et essai et les DS19. Alors qu’aujourd’hui les jeunes traversent les passages piétons sans regarder et en écoutant leurs mp3 avec leurs cigamerdes électroniques : époque de tarés. Envie de gerber, qu’ils crèvent tous.

• Se lit très bien en prison.

• Enfin le Marc Lévy de gauche que la France attendait.