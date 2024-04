CARTO : LES ÉCOLES DE COMMERCE PRÉFÉRÉES DES RAPPEURS :

Comment ça, t’es pas au BDE ? Tu rêves d’une carrière dans le rap et tu suis même pas des cours de macroéconomie ? Grave erreur. Top huit des meilleurs bahuts pour futur rappeur.

NABIL DE PNL

UNIVERSITÉ PARIS-NANTERRE

Dans le duo qui chantait « Le monde ou rien » tout en important le cloud rap en France, on demande le petit frère, Nabil. Hasard ou coïncidence, il commence à rapper à 18 ans, peu de temps avant d’intégrer Paris-Nanterre (que d’inspirations, ce trajet quotidien à bord du RER D entre Corbeil-Essonnes et Nanterre…). En effet, le bellâtre au catogan y étudie le commerce pendant quatre ans après un Bac STMG, mais ne valide pas son master par manque de moyens. Pas grave : depuis, PNL fait régulièrement preuve d’être doté d’un génie marketing (investir un minimum de sa trésorerie pour créer un maximum de buzz), discipline portée disparue des divisions comm’ des majors.

200 avenue de la République, 92000 Nanterre

ORELSAN

EM NORMANDIE

Mention très bien pour Orelsan, grâce auquel des myriades d’ados des 90’s en sweat Reebok ont pris leur revanche sur les rêves de carrière du paternel. On connaît l’histoire (exhaustivement déballée par son petit frère dans le docu Montre jamais ça à personne). D’abord élève glandeur au lycée public de Caen, Aurélien Cotentin, fils d’une institutrice et d’un dirlo de collège, s’inscrit en école de co’ pour faire plaisir à papounet. Il aurait pu majorer en Entrepreneurship, Logistics ou Principles of Business Strategy, mais préfère faire des vocalises dans son sous-sol (même s’il est diplômé en 2004) avec le futur producteur le plus talentueux du rap français, Skread, qu’il a rencontré sur place en 2000 et qui lancera sa carrière. Un cursus à 30 000 pépètes plutôt bien réinvesti, donc.

9 rue Claude Bloch, 14052 Caen

JA RULE

HARVARD

Le rappeur-producteur Jeffrey Atkins, aka Ja Rule, auteur de Venni, Vetti, Vecci (son premier album, publié en 1999) n’a pas toujours connu la gagne. En 2017, il s’embarque dans le foireux Fyre Festival (mais si, souvenez-vous, un event aux Bahamas pour lequel les fans de Tyga ont dû débourser entre 400 et 11 000 dollars et qui s’est avéré un immense fiasco). Associé à son organisateur Billy McFarland, Ja Rule a finalement été innocenté. Mais, décidé à apprendre de ses boulettes, il s’inscrit en 2021 à Harvard, et obtient un diplôme en marketing et management. Pour 1000 dollars et un ordi (il suit sa formation en ligne), vous pouvez vous aussi devenir un pro de la gestion en quatre semaines, et éviter de vous lancer dans les projets tordus de votre pote entrepreneur (même si la veste Patagonia aurait déjà dû éveiller vos soupçons).

Massachusetts Hall, Cambridge, MA 02138, États-Unis

FONKY FLAV’

PARIS-PANTHÉON-ASSAS

On ne devient pas le Mazarin du rap français rive gauche sans bosser un peu ses classiques. Fonky Flav’, alias Antoine Guéna, a décroché un master marketing et comm’ avant de remplir les salles aux côtés de Alpha Wann, Darryl Zeuja, Nekfeu, Sneazzy avec le groupe 1995 (prononcez « un, neuf, neuf, cinq », au risque que la relève branchée de ce mag’ ne vous confonde avec Laurent Ruquier – note du rédac’ chef) dont il gérait, entre autres, l’administration. Quoi d’autre ? Il lance le label Panenka Music, distribué par Wagram et signe le rappeur Georgio, le groupe Thérapie Taxi… et PLK (il est à l’origine de la success story derrière son album ENNA, en 2021). On vous file son 06 ?

92 rue d’Assas, 75006 Paris

DAVID BANNER

SOUTHERN UNIVERSITY

Après avoir obtenu son diplôme de Province High School en 1992, Lavell Adrian Crump, dit David Banner (oui, comme Hulk, dont il est fan) rejoint la réputée Southern University où il prend la présidence de l’Asso étudiante. Qu’il fasse du gangsta rap ou qu’il soit le dirlo du BDE, le Banner du Mississipi incarne la réussite à l’américaine. Rappeur et producteur, il a commencé sa carrière avec Crooked Lettaz, duo hip-hop qu’il forme avec son pote Brad Franklin. Ils sortent un seul album, Grey Skies, en 1999. Il se lance juste après en solo, sort un premier album (Them Firewater Boyz, Vol. 1.), signe un contrat avec Universal puis cartonne avec Mississippi: The Album – la major investit à fond dans l’image gangsta et ça marche. Depuis, il a vendu des sons pour la pub et des jeux vidéo comme Saints Row.

801 Harding Blvd, Baton Rouge, LA 70807, États-Unis

DAMSO

UNIVERSITÉ RÉVÉREND KIM

Des albums concepts bien définis, des coups de com’ bien rodés… Tout ça ne sort pas de nulle part. Né à Kinshasa en 1992, il fuit le pays avec ses parents (sa mère est sociologue, son père, cardiologue) et grandit en Belgique. Intéressé par ses racines et par le marketing, il y retourne en RDC en 2014, où il s’inscrit à l’Université Révérend Kim. Il y suit des cours d’éco, de marketing et de psychologie. De retour au Plat pays, il se sert de cette tambouille bien sertie dans son rap trash’intello (parfait pour voir ses punchlines copiées collées en bio Insta). Repéré par le roi de la comm’ rap Booba, alors qu’il dort dans les rues de Bruxelles, le Dems a suivi le chemin inverse à son mentor : quand il n’est pas en promo, c’est pas de réseaux sociaux, et vie de bohème à traverser l’Europe en camping-car.

M7FW+VC6, Kinshasa, Congo-Kinshasa

GUIZMO

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL

Ça avait plutôt bien commencé pour le guiziouzou de Villeneuve-la-Garenne, de son vrai nom Lamine Diakité. Une licence d’éco mention bien, et un Master 1 à l’Université Blaise Pascal. Qu’a-t-il retenu du mathématicien français ? Probablement que « le moi est haïssable ». Après une aventure qui se termine moyennement bien avec le crew de Nekfeu (quelques clash puérils), le rappeur enchaîne les rap sur la pillave et la vie d’alcoolo à la vingtaine, traînant les rues malfamées, les teilles de Ballantine’s et les canettes d’HK, ou des bars puant la clope et la déprime des sales résultats à la Française des jeux. Que lui ont appris ses études ? Que succès d’estime n’est pas toujours succès commercial. Alors à quoi bon être un économiste lucide, n’est-ce pas ?

37 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

MEHDI MAIZI

SKEMA

10 ans avant de devenir le Head of Hip-Hop d’Apple France, le journaliste rap coqueluche de YouTube a été diplômé d’un master en marketing de l’école de commerce Skema, à Lille. Il confie avoir appris beaucoup de choses là-bas. La plus importante ? Pour cet accro au taff : savoir festoyer ! Celui qui connaît toutes les punchlines de vos rappeurs préférés par cœur a d’abord officié au micro du duc – OKLM Radio. Puis, après des passages par Deezer, Binge Audio, des émissions pour Red Bull, il décroche le graal avec son émission Le Code pour Apple Music. Un long format d’interviews avec des cadors et des rookies du rap francophone dans l’entreprise la plus école de comm’ du web.

5 Quai Marcel Dassault, 92150 Suresnes

Par Alexis Lacourte & Max Malnuit