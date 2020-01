BENALLA : « JE SUIS UN OBJET SOCIAL NON-IDENTIFIÉ ! »

Et pourquoi le Maroc ?

C’était le meilleur endroit pour avoir une expansion sur l’Afrique francophone, et c’est également le pays de mes parents. Mais aujourd’hui je suis en train d’installer la structure en Suisse, à Genève, c’est plus simple et plus clair. Quand on veut avoir une dimension internationale, on est plus crédible quand on est en Suisse qu’au Maroc.

Niveau crédibilité, vous êtes comment aujourd’hui ?

Je dis toujours qu’il n’y a pas de racisme en France, si ce n’est de classe. C’est très français, on a besoin de coller une étiquette sur les personnes. On a peur de ce qu’on ne connait pas, de ce qui ne nous ressemble pas, de ce sur quoi on n’arrive pas à mettre une étiquette, c’est pour ça qu’il y a si peu de profils atypiques en France. Quand il y en a un, il se fait dézinguer par l’establishment. Alors que chez les Anglo-Saxons, un profil atypique c’est une force. Ici c’est un handicap quand vous êtes un OSNI, un « Objet Social Non Identifié ». Qui a intégré la garde rapprochée d’un président…

Il a fallu franchir des limites là où d’autres auraient mis des barrières avant même d’avoir commencé à avancer. Et quand on fait ça, on se prend des bâches de temps en temps ! Mais ça forge. Vous vous dites : « Je m’y suis mal pris, donc je vais retenter, mais d’une autre manière».

