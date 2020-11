BAISER, BOIRE ET BOSSER… SOUS CASTEX

CLICK&SEXE

Le grand gagnant du confinement ? Tinder. L’appli des rencontres sexuées explose les scores. Seule différence ? Les inscrits passent le cap. Déjà, durant le confinement de mars à mai, l’application avait enregistré plus de trois milliards de « swipes » en seulement une journée. En France, on a atteint les 45 millions de swipes, soit une hausse de 23 %. Record absolu ! « Les rencontres via les sites, une perspective déprimante pré-Covid, mais aujourd’hui salvatrice, nous confie Eva, la vingtaine, qui vit seule dans son 15 m2 parisien. Tinder, en confinement, c’est la garantie de pouvoir baiser le soir-même, je prends un taxi, peu de chance de se faire contrôler et je vais directement chez mon match, ça passe ou ça casse. » Les appartements sont les nouveaux bars : même plus besoin d’inviter son crush, on se matche, on tâte le terrain et le « tu veux venir à la maison » surgit façon pop-up. Une autorisation abracadabrantesque pour motif impérieux plus tard – jamais les courses aux grands-mères n’ont eu autant la côte – et paf, nous voilà chez Pierre, Paul, Emma, Jacqueline.

Si le premier confinement a dissuadé ces effrontés, le second les affecte à peine. « Une fois pas deux » clot Eva, lassée des menaces et autres interdits. Grâce aux autorisations de travail, les subterfuges sont assez classiques : à la fin de sa journée de taf, ou même pendant, on s’autorise un petit détour chez son plan du moment. Ces nouveaux « 5 à 7 » (mais à pas d’heure) remplacent avantageusement l’apéro d’avant. Sexe inclus. Ou sinon on y passe la nuit, romantiques que nous sommes. « Il y a cette normalisation de l’extra-ordinaire qui pousse à agir. Les discours anxiogènes et fatalistes motivent les gens à contourner les règles, mieux vaut avoir profité », s’amuse un ami célib de 24 ans.