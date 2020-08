ON A DEMANDÉ À UNE CHATBOT DE NOUS TROUVER L’AMOUR

T’aimes pas ma tenue ?

Tu es sûrement bien vêtue. Les célibataires sont, la plupart du temps, habillés de façon chic et décontractée lors de ces événements. Normal, ils arrivent généralement de leur lieu de travail. Certaines études disent qu’on fait plus confiance aux personnes qui portent du bleu. Ça ne coûte rien d’essayer… Et puis évite le vert-jaune qui flashe trop – c’est prouvé que les humains ne sont pas attirés par ces couleurs, et puis ce n’est plus les années 90 ! Si tu veux rayonner, le rouge sera une belle alternative !