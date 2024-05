77th Cannes Film Festival 2024 Zoopening

L’IA désormais remplacé par Rintintin qui Cabote un max sur le wet carpet et remplace le lion de la Goldwyn Meyer : ouarf ouarf

Panne sur le red carpet Tatiana Korsakova ouvre le capot de sa décapotable verte et verifie si elle a pas coulé une bielle

Jean Maurice Belayche de Livre, Béquilles et Vin ! et de red carpet

SOS serrures fait de la com sur la croisette

Virginie trop jeune et jolie pour faire la Dyenne du Festival

La belle Helena Christiansen une des plus jolies top model de années 90 que alzheimer et moi n'avons pas reconnu

Zhao Tao la femme du réal Jia Zhangke a qui on doit « Zhao Wu Artisan Pick Pocket à Pékin »

Raymond Depardon Documente une manif pour le cinéma gratuit pour le peuple et non pour le eople !!

Non Emmanuelle Beart n'et pas avec Omar Sy sous un sombrero mais avec Baloji !

Augustin Trapenard c’est pas du cochon et c'est sur Canal en plus

Xavier Dolan sandwiche entre Maïmouna Doucouré et Asmae El Moudir

Quand on montre à l'idiot Heidi Klum en haut des marches l'idiot ne voit que l'OVNI déguisé en feuille de palme qui clignote et rode dans le ciel par une nuit d'été !!

Cool Plus tard quand je serai grand je piquerai le job d'Yves Fremiaux le kisseur des plus belles actrices du red carpet !!

En Contre chant Omar me fait sygne à la cool!!

Omar se fait un self -Sy avec Greta Gerwig et Lily Gladstone

L'équipe passe au "Deuxieme Acte "et vous salue bien: Louis Garrel, Producer Hugo Selignac, Vincent Lindon, Léa Seydoux, Manuel Guillot, guest, director Quentin Dupieux, guest and Raphaël Quenard

King and queen du Look Vincent Lindon et Lea Seydoux !!