RUBEN BELL, LE BOSS DU DATING : « ON CHERCHE TOUS UNE CONNEXION ! » 

Le COO du site de dating premium Seeking.com répond aux désirs d’authenticité (et d’authentification sécurisée) des utilisatrices et utilisateurs de ses services. Interview love.

Quelle est votre définition des connexions « authentiques » dans le monde d’aujourd’hui ?

Ruben Bell : Une connexion authentique consiste à savoir ce que l’on veut. Nos utilisateurs s’inscrivent sur Seeking parce qu’ils ont les idées claires et des objectifs précis pour leur vie. Mais il n’y a pas d’idéal défini de ce qu’est une connexion authentique ; c’est différent selon chacun.

Le point commun entre vos utilisateurs ?

Ils ne se contentent pas de faire des rencontres, ils le font dans un but précis, comme pour tout dans leur vie. Pourquoi l’amour serait-il différent ? Ce sont des personnes qui ont une vision, et qui recherchent cette même vision chez leur partenaire. C’est une connexion.

Une connexion entre deux personnes ?

Oui, entre personnes désireuses de réussir, qui laissent tomber le masque entre elles et sont honnêtes sur ce qu’elles veulent. Nos membres trouvent leurs relations sur la base d’intérêts mutuels, sans jugement, qui vont au-delà des rencontres traditionnelles, leur donnant l’opportunité de partager des expériences plus mémorables ensemble. Bien sûr, ce que les membres « cherchent » dans une connexion peut différer, la seule chose qui reste constante est que tous les membres de Seeking veulent faire des rencontres.

Comment la technologie a-t-elle fait évoluer les rencontres en ligne depuis le lancement de votre site en 2006 ?

Au cours des seize dernières années, la technologie utilisée a évolué dans les domaines majeurs, tout comme les habitudes de consommation de nos utilisateurs. De l’adoption des appareils mobiles à la prolifération d’internet à haut débit, en passant par l’abandon des PC traditionnels. Nos systèmes sont des technologies de pointe, ils sont passés au cloud et utilisent des microservices. Nous avons beaucoup appris sur la fraude, les stratagèmes et les escroqueries. Ce qui était auparavant des systèmes très simples d’utilisation sont devenus des programmes complexes qui surveillent tout. Aussi bien l’adresse électronique, les adresses IP, les empreintes digitales des appareils, les photos et les agents utilisateurs. Les changements technologiques n’ont pas ralenti non plus. Nous nous préparons aussi à la crypto et au méta. Le plaisir et le défi ne s’arrêtent jamais !

Quels sont les dangers des rencontres en ligne auxquelles les utilisateurs sont confrontés ?

L’escroquerie et l’hameçonnage sont des problèmes majeurs sur toutes les plateformes sociales et de rencontres. En tant que leader du secteur, il est de notre responsabilité de nous attaquer à ce problème. Nous avons notamment constaté une augmentation des demandes de renseignements de la part de nos clients sur la manière d’être plus sûrs sur les plateformes de rencontres numériques.

Et que fait Seeking pour contrer ces dangers ?

Nous proposons des vérifications des antécédents et une authentification par identification à deux facteurs, soutenus par une assistance clientèle. Les utilisateurs peuvent faire des rencontres en ligne sans craindre de tomber sur de faux profils ou des arnaques. Nos systèmes examinent quotidiennement plus de 2,5 millions de contenus. Les comportements potentiellement abusifs tels que la violence et l’insistance, la nudité inappropriée ou la fraude peuvent également être détectés et éliminés encore plus efficacement. En outre, Seeking s’est également associé à des associations de sécurité et de sûreté, notamment UrSafe, une application de sécurité personnelle, et Freedom Light, une ONG qui lutte contre la traite des êtres humains et le trafic sexuel.

Quelles sont les caractéristiques de Seeking ?

Notre base d’utilisateurs nous rend unique. On y trouve des personnes du monde entier, de tous horizons et de toutes carrières. Le point commun est qu’ils ont beaucoup de succès. Par ailleurs, l’une des fonctions les plus appréciées par nos membres est notre Wishlist Gifting. Nos membres qui ont du succès peuvent envoyer des cadeaux aux membres séduisants en choisissant dans leur liste de souhaits personnalisée ou dans un large éventail de boutiques de luxe.

Seeking a connu un grand succès avec plus de 40 millions de membres dans le monde. Quel est votre secret ?

Je dirais que la satisfaction est la clé. Notre site Seeking présente de nombreuses caractéristiques qui le rendent populaire. Tout, depuis nos équipes de service clientèle jusqu’à notre chat vidéo en ligne et nos images de haute qualité. Mais ce qui attire constamment des membres de plus de 130 pays sur notre plateforme, c’est que nous offrons un lieu de connexions ouvertes et honnêtes qui permet à des célibataires séduisants et brillants de faire des rencontres à la hauteur de leurs attentes.

Seeking a annoncé son changement de nom le 14 février dernier. Pourquoi ce choix ?

Nous pensons que l’égalité est essentielle dans ce monde. Le sugar dating véhiculait un message particulièrement anti-féministe et nous ne souhaitons plus être associés à ce message. Nous voulons que ce site soit une force d’émancipation pour tous les genres, toutes les sexualités et toutes les nationalités, sans jugement et sans stigmatisation sociale. Seeking est un lieu d’acceptation et nous espérons l’offrir à nos utilisateurs.

Pouvez-vous nous donner trois conseils pour réussir à faire des rencontres sur Seeking ? Par exemple, quand dois-je envoyer des messages, dois-je mettre mon compte à niveau ?

Créer le bon profil Faire vérifier son identité Message un lundi ! Le jour le plus actif pour tous les membres de Seeking, de manière assez surprenante, est le lundi, et ce partout dans le monde !

www.seeking.com



Entretien Serge Adam