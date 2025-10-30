Les histoires de famille ont bâti les empires les plus fortunés du luxe, mais aussi les plus grandes batailles familiales d’héritage. Analyse.

Le décès de Giorgio Armani à 91 ans, le 4 septembre, a rouvert une discussion dans l’industrie de la mode : la succession des couturiers et celle de leur patrimoine colossal. Le maître du tailleur moderne a pris soin d’orchestrer minutieusement son testament. Mais derrière les termes des institutions au sommet se profilent de nombreux enjeux sur le capitalisme familial et guerres de pouvoir. Alors que vaut le legs du luxe ?





L’APPEL D’OFFRE

En 2024, M. Armani a rédigé deux actes très détaillés, datés du 15 mars et du 5 avril qui ont été rendus publics le jeudi 11 septembre. Celui qui a su s’établir à 360° et a importé mondialement le lifestyle brand, a aussi pensé à écrire la suite pour sa fortune présumée à 9,6 milliards de dollars. Primo, son compagnon et bras droit, Leo Dell’Orco hérite de 40 % des droits de vote au sein du groupe Armani, de la demeure milanaise, de la maison de vacances à Pantelleria, du domaine à Antigua, de l’appart’ à New York. Deuxio, l’éternel indépendant, a demandé à ce que 15 % des parts de l’entreprise soient vendues à un grand groupe dans les 18 mois à venir. Trois sont mentionnées : LVMH, EssilorLuxottica et L’Oréal. Au bout de trois ans, l’acquéreur aura la possibilité de détenir 30 à 54 % des parts. Bernard Arnault, s’est empressé de faire une déclaration à l’AFP afin de dire à quel point il est honoré. L’Oréal, de même, de plus que le groupe est titulaire depuis 1988 de la licence Armani pour les parfums et la beauté, un contrat renouvelé jusqu’en 2050. Luxottica, de son côté, se dit être fier.

De son côté, le britannique Paul Smith, qui n’a pas non plus de descendant direct, a commencé à réfléchir à l’après Sir Smith, mais aux antipodes d’une vente à un N°1 du luxe. Depuis plusieurs années, Paul et Pauline Smith, sa femme – avec qui il a créé la marque en 1970 – affichent leur désir de léguer à leurs jeunes partenaires. Les Smith ont 60 % du capital de la société, les 40 % autres appartiennent depuis 2006 à leur partenaire historique, Itochu. Mais le groupe japonais a dernièrement prêté 44 millions de livres, qui doivent être remboursés en 2028. Si Paul Smith n’y parvient pas, Itochu aurait entre ses mains un outil dangereux pour faire pression sur la griffe.





DES DETTES ET DES PROCES

À l’ombre des taffetas, la question de la transmission reste l’un des points les plus sensibles pour les grandes maisons, tant elle engendre des sommes d’argent gigantesques et d’incertitudes sur l’avenir. Lors du décès de Karl Lagerfeld en 2019, septs héritiers sont nommés pour l’héritage prétendu à plus de 200 millions dont Baptiste Giabiconi, Sébastien Jondeau etVirginie Viard. Six ans plus tard, les légataires n’ont toujours rien perçu. En cause, des montages budgétaires dans tous les sens mis en place par son ex-comptable, Lucien Frydlender, qui s’est volatilisé dans la nature, donc une dette fiscale avoisinant 20 millions.

Un an après, en 2020, c’est le couturier Pierre Cardin qui quitte la planète mode. Dans le clan Cardin, est opposé Rodrigo Basilicati-Cardin, son petit-neveu et PDG de l’entreprise et les 18 autres héritiers. Rodrigo veut relancer l’enseigne, estimée à 200 millions (avec son patrimoine immobilier qui compte le Palais Bulles), le reste des proches veulent céder. En 2022, Rodrigo affirme avoir retrouvé un testament manuscrit de Pierre Cardin le désignant comme héritier, mais ce document a été annulé pour vice de forme et son authenticité est toujours examinée par la justice. Tandis que ses opposants l’accusent d’avoir profité de la faiblesse du couturier de 98 ans pour obtenir une procuration, lui-même a porté plainte en 2023 pour abus de faiblesse. Au cœur de cette bataille judiciaire familiale se joue aussi l’avenir du Palais Bulles, symbole de la maison Cardin, dont la succession bloque toute décision définitive. Mais la mode sait vêtir le drame de velours. Et Demna le sait (et le fait ?) mieux que tout le monde. Et si, pour sa première collection La Famiglia chez Gucci, il n’avait eu qu’à ouvrir les querelles de la saga familiale pour inventer son héroïne : L’Héritière ?

Par Anaïs Dubois