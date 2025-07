CHARLES SERRES

Parcours photographique d’une longue décennies de soirées californiennes, new yorkaises et parisiennes, où se croisent Spank Rock, Odd Future, Asap Mob, le Supreme skate crew et des quidams noctambules autour des poèmes trash, ultra réaliste et, parfois, lyriques, du skateur Dustin Dollin’, Fun Forever est l’œuvre d’un quarantenaire rêveur, qui s’est mis à la tâche pour créer ce livre finement édité, tiré à 500 exemplaires (dont 50 avec des champi’ reishi). Tout est fait pour nous plonger dans une tête, en train de se remémorer ses meilleurs souvenirs de soirées, sourire aux lèvres.

Fun Forever est disponible chez Perrotin et Yvon Lambert, 50 €



Par Alexis Lacourte