La montre a connu plus d’une révolution. Arrivée du plastique chez Swatch, du quartz, du mouvement mécanique et du tourbillon d’orfèvre cher à Muller, le milieu est en perpétuel mouvement. À l’époque du durable, du sophistiqué, de l’écologie et du temps, denrée plus rare que le caviar, à quoi ressemblera la montre de demain ? Trois visionnaires de l’horlogerie nous racontent leur conception d’un luxe toujours au-delà des modes. Avis d’experts à retrouver dans notre dossier montres.

Photo : Yagiza Studio